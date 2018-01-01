OmniFlix Network (FLIX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OmniFlix Network (FLIX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OmniFlix Network (FLIX) teave OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018. Ametlik veebisait: https://omniflix.network/ Plokiahela Explorer: https://mintscan.io/omniflix Ostke FLIX kohe!

OmniFlix Network (FLIX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OmniFlix Network (FLIX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M Koguvaru: $ 357.24M $ 357.24M $ 357.24M Ringlev varu: $ 250.76M $ 250.76M $ 250.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.72M $ 13.72M $ 13.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19 Kõigi aegade madalaim: $ 0.008802316467692745 $ 0.008802316467692745 $ 0.008802316467692745 Praegune hind: $ 0.01372 $ 0.01372 $ 0.01372 Lisateave OmniFlix Network (FLIX) hinna kohta

OmniFlix Network (FLIX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OmniFlix Network (FLIX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FLIX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FLIX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FLIX tokeni tokenoomikat, avastage FLIX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FLIX Kas olete huvitatud OmniFlix Network (FLIX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FLIX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FLIX MEXC-ist osta!

OmniFlix Network (FLIX) hinna ajalugu FLIX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FLIX hinna ajalugu kohe!

FLIX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FLIX võiks suunduda? Meie FLIX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FLIX tokeni hinna ennustust kohe!

