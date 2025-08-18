Rohkem infot FLIX

OmniFlix Network (FLIX) reaalajas hinnagraafik
OmniFlix Network (FLIX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01459
$ 0.01459$ 0.01459
24 h madal
$ 0.01532
$ 0.01532$ 0.01532
24 h kõrge

$ 0.01459
$ 0.01459$ 0.01459

$ 0.01532
$ 0.01532$ 0.01532

$ 0.49346043293993547
$ 0.49346043293993547$ 0.49346043293993547

$ 0.008802316467692745
$ 0.008802316467692745$ 0.008802316467692745

-0.34%

-0.53%

+0.06%

+0.06%

OmniFlix Network (FLIX) reaalajas hind on $ 0.01488. Viimase 24 tunni jooksul FLIX kaubeldud madalaim $ 0.01459 ja kõrgeim $ 0.01532 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.49346043293993547 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008802316467692745.

Lüliajalise tootluse osas on FLIX muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, -0.53% 24 tunni vältel +0.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OmniFlix Network (FLIX) – turuteave

No.1562

$ 3.73M
$ 3.73M$ 3.73M

$ 131.54K
$ 131.54K$ 131.54K

$ 14.88M
$ 14.88M$ 14.88M

250.76M
250.76M 250.76M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

357,242,302
357,242,302 357,242,302

25.07%

OMNIFLIX

OmniFlix Network praegune turukapitalisatsioon on $ 3.73M $ 131.54K 24 tunnise kauplemismahuga. FLIX ringlev varu on 250.76M, mille koguvaru on 357242302. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.88M.

OmniFlix Network (FLIX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse OmniFlix Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000793-0.53%
30 päeva$ +0.00284+23.58%
60 päeva$ +0.00098+7.05%
90 päeva$ -0.00222-12.99%
OmniFlix Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris FLIX muutuse $ -0.0000793 (-0.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

OmniFlix Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00284 (+23.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

OmniFlix Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLIX $ +0.00098 (+7.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

OmniFlix Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00222 (-12.99%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada OmniFlix Network (FLIX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe OmniFlix Network hinnaajaloo lehte.

Mis on OmniFlix Network (FLIX)

OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.

OmniFlix Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OmniFlix Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FLIX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse OmniFlix Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OmniFlix Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

OmniFlix Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on OmniFlix Network (FLIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OmniFlix Network (FLIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OmniFlix Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OmniFlix Network hinna ennustust kohe!

OmniFlix Network (FLIX) tokenoomika

OmniFlix Network (FLIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OmniFlix Network (FLIX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas OmniFlix Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OmniFlix Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OmniFlix Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OmniFlix Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse OmniFlix Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OmniFlix Network kohta

Kui palju on OmniFlix Network (FLIX) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLIX hind USD on 0.01488 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLIX/USD hind?
Praegune hind FLIX/USD on $ 0.01488. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OmniFlix Network turukapitalisatsioon?
FLIX turukapitalisatsioon on $ 3.73M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLIX ringlev varu?
FLIX ringlev varu on 250.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLIX (ATH) hind?
FLIX saavutab ATH hinna summas 0.49346043293993547 USD.
Mis oli kõigi aegade FLIX madalaim (ATL) hind?
FLIX nägi ATL hinda summas 0.008802316467692745 USD.
Milline on FLIX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLIX kauplemismaht on $ 131.54K USD.
Kas FLIX sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLIX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLIX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

