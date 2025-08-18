OmniFlix Network (FLIX) reaalajas hind on $ 0.01488. Viimase 24 tunni jooksul FLIX kaubeldud madalaim $ 0.01459 ja kõrgeim $ 0.01532 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.49346043293993547 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008802316467692745.
Lüliajalise tootluse osas on FLIX muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, -0.53% 24 tunni vältel +0.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
OmniFlix Network (FLIX) – turuteave
No.1562
$ 3.73M
$ 131.54K
$ 14.88M
250.76M
1,000,000,000
357,242,302
25.07%
OMNIFLIX
OmniFlix Network praegune turukapitalisatsioon on $ 3.73M$ 131.54K 24 tunnise kauplemismahuga. FLIX ringlev varu on 250.76M, mille koguvaru on 357242302. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.88M.
OmniFlix Network (FLIX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse OmniFlix Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000793
-0.53%
30 päeva
$ +0.00284
+23.58%
60 päeva
$ +0.00098
+7.05%
90 päeva
$ -0.00222
-12.99%
OmniFlix Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris FLIX muutuse $ -0.0000793 (-0.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
OmniFlix Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00284 (+23.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
OmniFlix Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLIX $ +0.00098 (+7.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
OmniFlix Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00222 (-12.99%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada OmniFlix Network (FLIX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.
OmniFlix Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on OmniFlix Network (FLIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OmniFlix Network (FLIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OmniFlix Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
OmniFlix Network (FLIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kas otsite, kuidas OmniFlix Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OmniFlix Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
