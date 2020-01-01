FluidTokens (FLDT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FluidTokens (FLDT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FluidTokens (FLDT) teave FluidTokens kicked off its journey on the Cardano blockchain as a DeFi platform, presenting a diverse range of services like lending, borrowing, staking, and an array of other inventive products including rental options, boosted stake features, and more. Ametlik veebisait: https://fluidtokens.com/ Valge raamat: https://docs.fluidtokens.com/ Plokiahela Explorer: https://cardanoscan.io/token/577f0b1342f8f8f4aed3388b80a8535812950c7a892495c0ecdf0f1e0014df10464c4454 Ostke FLDT kohe!

FluidTokens (FLDT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FluidTokens (FLDT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.06M $ 23.06M $ 23.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.77 $ 0.77 $ 0.77 Kõigi aegade madalaim: $ 0.05527900164573878 $ 0.05527900164573878 $ 0.05527900164573878 Praegune hind: $ 0.23059 $ 0.23059 $ 0.23059 Lisateave FluidTokens (FLDT) hinna kohta

FluidTokens (FLDT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FluidTokens (FLDT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FLDT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FLDT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FLDT tokeni tokenoomikat, avastage FLDT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FLDT Kas olete huvitatud FluidTokens (FLDT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FLDT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FLDT MEXC-ist osta!

FluidTokens (FLDT) hinna ajalugu FLDT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FLDT hinna ajalugu kohe!

FLDT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FLDT võiks suunduda? Meie FLDT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FLDT tokeni hinna ennustust kohe!

