FluidTokens (FLDT) reaalajas hind on $ 0.24392. Viimase 24 tunni jooksul FLDT kaubeldud madalaim $ 0.2354 ja kõrgeim $ 0.25281 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLDTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5260375866403589 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05527900164573878.
Lüliajalise tootluse osas on FLDT muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, -1.76% 24 tunni vältel +7.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FluidTokens (FLDT) – turuteave
No.7915
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 65.25K
$ 65.25K$ 65.25K
$ 24.39M
$ 24.39M$ 24.39M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.00%
ADA
FluidTokens praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 65.25K 24 tunnise kauplemismahuga. FLDT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.39M.
FluidTokens (FLDT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FluidTokens tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0043726
-1.76%
30 päeva
$ +0.00424
+1.76%
60 päeva
$ +0.0781
+47.09%
90 päeva
$ +0.05345
+28.06%
FluidTokens Hinnamuutus täna
Täna registreeris FLDT muutuse $ -0.0043726 (-1.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FluidTokens 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00424 (+1.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FluidTokens 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLDT $ +0.0781 (+47.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FluidTokens 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.05345 (+28.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FluidTokens (FLDT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
FluidTokens kicked off its journey on the Cardano blockchain as a DeFi platform, presenting a diverse range of services like lending, borrowing, staking, and an array of other inventive products including rental options, boosted stake features, and more.
FluidTokens hinna ennustus (USD)
Kui palju on FluidTokens (FLDT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FluidTokens (FLDT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FluidTokens nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
FluidTokens (FLDT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLDT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
FluidTokens (FLDT) ostujuhend
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.