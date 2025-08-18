Rohkem infot FLDT

FluidTokens hind(FLDT)

1 FLDT/USD reaalajas hind:

FluidTokens (FLDT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 06:00:33 (UTC+8)

FluidTokens (FLDT) hinna teave (USD)

FluidTokens (FLDT) reaalajas hind on $ 0.24392. Viimase 24 tunni jooksul FLDT kaubeldud madalaim $ 0.2354 ja kõrgeim $ 0.25281 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLDTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5260375866403589 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05527900164573878.

Lüliajalise tootluse osas on FLDT muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, -1.76% 24 tunni vältel +7.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FluidTokens (FLDT) – turuteave

FluidTokens praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 65.25K 24 tunnise kauplemismahuga. FLDT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.39M.

FluidTokens (FLDT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FluidTokens tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0043726-1.76%
30 päeva$ +0.00424+1.76%
60 päeva$ +0.0781+47.09%
90 päeva$ +0.05345+28.06%
FluidTokens Hinnamuutus täna

Täna registreeris FLDT muutuse $ -0.0043726 (-1.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FluidTokens 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00424 (+1.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FluidTokens 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLDT $ +0.0781 (+47.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FluidTokens 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.05345 (+28.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FluidTokens (FLDT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FluidTokens hinnaajaloo lehte.

Mis on FluidTokens (FLDT)

FluidTokens kicked off its journey on the Cardano blockchain as a DeFi platform, presenting a diverse range of services like lending, borrowing, staking, and an array of other inventive products including rental options, boosted stake features, and more.

FluidTokens on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FluidTokens investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FLDT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FluidTokens kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FluidTokens ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FluidTokens hinna ennustus (USD)

Kui palju on FluidTokens (FLDT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FluidTokens (FLDT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FluidTokens nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FluidTokens hinna ennustust kohe!

FluidTokens (FLDT) tokenoomika

FluidTokens (FLDT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLDT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FluidTokens (FLDT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FluidTokens osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FluidTokens osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FLDT kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FluidTokens võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FluidTokens kohta

Kui palju on FluidTokens (FLDT) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLDT hind USD on 0.24392 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLDT/USD hind?
Praegune hind FLDT/USD on $ 0.24392. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FluidTokens turukapitalisatsioon?
FLDT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLDT ringlev varu?
FLDT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLDT (ATH) hind?
FLDT saavutab ATH hinna summas 0.5260375866403589 USD.
Mis oli kõigi aegade FLDT madalaim (ATL) hind?
FLDT nägi ATL hinda summas 0.05527900164573878 USD.
Milline on FLDT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLDT kauplemismaht on $ 65.25K USD.
Kas FLDT sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLDT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLDT hinna ennustust.
FluidTokens (FLDT) Olulised valdkonna uudised

08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

