Rohkem infot FLAY

FLAY Hinnainfo

FLAY Valge raamat

FLAY Ametlik veebisait

FLAY Tokenoomika

FLAY Hinnaprognoos

FLAY Ajalugu

FLAY – ostujuhend

FLAY-usaldusraha valuutakonverter

FLAY Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Flayer logo

Flayer hind(FLAY)

1 FLAY/USD reaalajas hind:

$0.03509
$0.03509$0.03509
+0.28%1D
USD
Flayer (FLAY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:29:42 (UTC+8)

Flayer (FLAY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03489
$ 0.03489$ 0.03489
24 h madal
$ 0.03534
$ 0.03534$ 0.03534
24 h kõrge

$ 0.03489
$ 0.03489$ 0.03489

$ 0.03534
$ 0.03534$ 0.03534

$ 0.27122461460128816
$ 0.27122461460128816$ 0.27122461460128816

$ 0.013309920381206455
$ 0.013309920381206455$ 0.013309920381206455

-0.06%

+0.28%

-22.69%

-22.69%

Flayer (FLAY) reaalajas hind on $ 0.03503. Viimase 24 tunni jooksul FLAY kaubeldud madalaim $ 0.03489 ja kõrgeim $ 0.03534 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLAYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.27122461460128816 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.013309920381206455.

Lüliajalise tootluse osas on FLAY muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, +0.28% 24 tunni vältel -22.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Flayer (FLAY) – turuteave

No.3652

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.93K
$ 53.93K$ 53.93K

$ 35.03M
$ 35.03M$ 35.03M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Flayer praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 53.93K 24 tunnise kauplemismahuga. FLAY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 35.03M.

Flayer (FLAY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Flayer tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000098+0.28%
30 päeva$ +0.01303+59.22%
60 päeva$ +0.01707+95.04%
90 päeva$ +0.01885+116.50%
Flayer Hinnamuutus täna

Täna registreeris FLAY muutuse $ +0.000098 (+0.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Flayer 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01303 (+59.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Flayer 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLAY $ +0.01707 (+95.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Flayer 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01885 (+116.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Flayer (FLAY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Flayer hinnaajaloo lehte.

Mis on Flayer (FLAY)

FLAY powers protocols built by Flayer Labs including the Flaunch protocol - a memecoin launchpad built on Base and powered by Uniswap V4. Notably, holders of FLAY can turn on a fee switch to collect 10% of the protocol's trading fees. Holders also have access to FLAY onchain governance.

Flayer on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Flayer investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FLAY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Flayer kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Flayer ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Flayer hinna ennustus (USD)

Kui palju on Flayer (FLAY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Flayer (FLAY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Flayer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Flayer hinna ennustust kohe!

Flayer (FLAY) tokenoomika

Flayer (FLAY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLAY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Flayer (FLAY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Flayer osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Flayer osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FLAY kohalike valuutade suhtes

1 Flayer(FLAY)/VND
921.81445
1 Flayer(FLAY)/AUD
A$0.0532456
1 Flayer(FLAY)/GBP
0.0255719
1 Flayer(FLAY)/EUR
0.0297755
1 Flayer(FLAY)/USD
$0.03503
1 Flayer(FLAY)/MYR
RM0.1474763
1 Flayer(FLAY)/TRY
1.4288737
1 Flayer(FLAY)/JPY
¥5.14941
1 Flayer(FLAY)/ARS
ARS$45.4342603
1 Flayer(FLAY)/RUB
2.7922413
1 Flayer(FLAY)/INR
3.0654753
1 Flayer(FLAY)/IDR
Rp564.9999209
1 Flayer(FLAY)/KRW
48.6524664
1 Flayer(FLAY)/PHP
1.9809465
1 Flayer(FLAY)/EGP
￡E.1.6905478
1 Flayer(FLAY)/BRL
R$0.189162
1 Flayer(FLAY)/CAD
C$0.0483414
1 Flayer(FLAY)/BDT
4.2540432
1 Flayer(FLAY)/NGN
53.7269122
1 Flayer(FLAY)/UAH
1.4435863
1 Flayer(FLAY)/VES
Bs4.72905
1 Flayer(FLAY)/CLP
$33.76892
1 Flayer(FLAY)/PKR
Rs9.9232984
1 Flayer(FLAY)/KZT
18.9655923
1 Flayer(FLAY)/THB
฿1.1346217
1 Flayer(FLAY)/TWD
NT$1.0519509
1 Flayer(FLAY)/AED
د.إ0.1285601
1 Flayer(FLAY)/CHF
Fr0.028024
1 Flayer(FLAY)/HKD
HK$0.2739346
1 Flayer(FLAY)/AMD
֏13.3905678
1 Flayer(FLAY)/MAD
.د.م0.3149197
1 Flayer(FLAY)/MXN
$0.6610161
1 Flayer(FLAY)/PLN
0.1275092
1 Flayer(FLAY)/RON
лв0.1513296
1 Flayer(FLAY)/SEK
kr0.3345365
1 Flayer(FLAY)/BGN
лв0.0585001
1 Flayer(FLAY)/HUF
Ft11.826128
1 Flayer(FLAY)/CZK
0.732127
1 Flayer(FLAY)/KWD
د.ك0.01068415
1 Flayer(FLAY)/ILS
0.1180511
1 Flayer(FLAY)/NOK
kr0.3569557
1 Flayer(FLAY)/NZD
$0.0588504

Flayer ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Flayer võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Flayer ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Flayer kohta

Kui palju on Flayer (FLAY) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLAY hind USD on 0.03503 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLAY/USD hind?
Praegune hind FLAY/USD on $ 0.03503. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Flayer turukapitalisatsioon?
FLAY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLAY ringlev varu?
FLAY ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLAY (ATH) hind?
FLAY saavutab ATH hinna summas 0.27122461460128816 USD.
Mis oli kõigi aegade FLAY madalaim (ATL) hind?
FLAY nägi ATL hinda summas 0.013309920381206455 USD.
Milline on FLAY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLAY kauplemismaht on $ 53.93K USD.
Kas FLAY sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLAY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLAY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:29:42 (UTC+8)

Flayer (FLAY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

FLAY/USD kalkulaator

Summa

FLAY
FLAY
USD
USD

1 FLAY = 0.03503 USD

Kauplemine: FLAY

FLAYUSDT
$0.03509
$0.03509$0.03509
+0.11%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu