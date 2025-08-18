Mis on Flayer (FLAY)

FLAY powers protocols built by Flayer Labs including the Flaunch protocol - a memecoin launchpad built on Base and powered by Uniswap V4. Notably, holders of FLAY can turn on a fee switch to collect 10% of the protocol's trading fees. Holders also have access to FLAY onchain governance.

Flayer on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Flayer investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Flayer hinna ennustus (USD)

Kui palju on Flayer (FLAY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Flayer (FLAY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Flayer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Flayer (FLAY) tokenoomika

Flayer (FLAY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLAY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Flayer (FLAY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Flayer osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Flayer osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FLAY kohalike valuutade suhtes

Flayer ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Flayer võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Flayer kohta Kui palju on Flayer (FLAY) tänapäeval väärt? Reaalajas FLAY hind USD on 0.03503 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FLAY/USD hind? $ 0.03503 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FLAY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Flayer turukapitalisatsioon? FLAY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FLAY ringlev varu? FLAY ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLAY (ATH) hind? FLAY saavutab ATH hinna summas 0.27122461460128816 USD . Mis oli kõigi aegade FLAY madalaim (ATL) hind? FLAY nägi ATL hinda summas 0.013309920381206455 USD . Milline on FLAY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FLAY kauplemismaht on $ 53.93K USD . Kas FLAY sel aastal kõrgemale ka suundub? FLAY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLAY hinna ennustust

