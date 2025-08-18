Flayer (FLAY) reaalajas hind on $ 0.03503. Viimase 24 tunni jooksul FLAY kaubeldud madalaim $ 0.03489 ja kõrgeim $ 0.03534 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLAYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.27122461460128816 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.013309920381206455.
Lüliajalise tootluse osas on FLAY muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, +0.28% 24 tunni vältel -22.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Flayer (FLAY) – turuteave
Flayer praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 53.93K 24 tunnise kauplemismahuga. FLAY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 35.03M.
Flayer (FLAY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Flayer tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000098
+0.28%
30 päeva
$ +0.01303
+59.22%
60 päeva
$ +0.01707
+95.04%
90 päeva
$ +0.01885
+116.50%
Flayer Hinnamuutus täna
Täna registreeris FLAY muutuse $ +0.000098 (+0.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Flayer 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01303 (+59.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Flayer 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLAY $ +0.01707 (+95.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Flayer 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01885 (+116.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
FLAY powers protocols built by Flayer Labs including the Flaunch protocol - a memecoin launchpad built on Base and powered by Uniswap V4. Notably, holders of FLAY can turn on a fee switch to collect 10% of the protocol's trading fees. Holders also have access to FLAY onchain governance.
