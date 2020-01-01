Step App (FITFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Step App (FITFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Step App (FITFI) teave Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience. Ametlik veebisait: https://step.app/ Plokiahela Explorer: https://stepscan.io/address/0xb58A9d5920AF6aC1a9522B0B10F55dF16686D1b6 Ostke FITFI kohe!

Step App (FITFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Step App (FITFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.88M $ 5.88M $ 5.88M Koguvaru: $ 4.60B $ 4.60B $ 4.60B Ringlev varu: $ 4.01B $ 4.01B $ 4.01B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.75M $ 6.75M $ 6.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.7339 $ 0.7339 $ 0.7339 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001298148359450116 $ 0.001298148359450116 $ 0.001298148359450116 Praegune hind: $ 0.001468 $ 0.001468 $ 0.001468 Lisateave Step App (FITFI) hinna kohta

Step App (FITFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Step App (FITFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FITFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FITFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FITFI tokeni tokenoomikat, avastage FITFI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FITFI Kas olete huvitatud Step App (FITFI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FITFI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FITFI MEXC-ist osta!

Step App (FITFI) hinna ajalugu FITFI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FITFI hinna ajalugu kohe!

FITFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FITFI võiks suunduda? Meie FITFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FITFI tokeni hinna ennustust kohe!

