Step App logo

Step App hind(FITFI)

1 FITFI/USD reaalajas hind:

$0.001702
$0.001702$0.001702
+0.11%1D
USD
Step App (FITFI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:10:53 (UTC+8)

Step App (FITFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001619
$ 0.001619$ 0.001619
24 h madal
$ 0.00184
$ 0.00184$ 0.00184
24 h kõrge

$ 0.001619
$ 0.001619$ 0.001619

$ 0.00184
$ 0.00184$ 0.00184

$ 0.7346252898164236
$ 0.7346252898164236$ 0.7346252898164236

$ 0.001298148359450116
$ 0.001298148359450116$ 0.001298148359450116

-0.88%

+0.11%

+8.20%

+8.20%

Step App (FITFI) reaalajas hind on $ 0.001702. Viimase 24 tunni jooksul FITFI kaubeldud madalaim $ 0.001619 ja kõrgeim $ 0.00184 näitab aktiivset turu volatiivsust. FITFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7346252898164236 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001298148359450116.

Lüliajalise tootluse osas on FITFI muutunud -0.88% viimase tunni jooksul, +0.11% 24 tunni vältel +8.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Step App (FITFI) – turuteave

No.1305

$ 6.82M
$ 6.82M$ 6.82M

$ 51.72K
$ 51.72K$ 51.72K

$ 7.83M
$ 7.83M$ 7.83M

4.01B
4.01B 4.01B

4,600,000,000
4,600,000,000 4,600,000,000

AVAX_CCHAIN

Step App praegune turukapitalisatsioon on $ 6.82M $ 51.72K 24 tunnise kauplemismahuga. FITFI ringlev varu on 4.01B, mille koguvaru on 4600000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Step App (FITFI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Step App tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000187+0.11%
30 päeva$ +0.000017+1.00%
60 päeva$ +0.000039+2.34%
90 päeva$ +0.000029+1.73%
Step App Hinnamuutus täna

Täna registreeris FITFI muutuse $ +0.00000187 (+0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Step App 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000017 (+1.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Step App 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FITFI $ +0.000039 (+2.34%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Step App 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000029 (+1.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Step App (FITFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Step App hinnaajaloo lehte.

Mis on Step App (FITFI)

Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.

Step App on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Step App investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Step App hinna ennustus (USD)

Kui palju on Step App (FITFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Step App (FITFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Step App nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Step App hinna ennustust kohe!

Step App (FITFI) tokenoomika

Step App (FITFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FITFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Step App (FITFI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Step App osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Step App osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FITFI kohalike valuutade suhtes

1 Step App(FITFI)/VND
44.78813
1 Step App(FITFI)/AUD
A$0.00258704
1 Step App(FITFI)/GBP
0.00124246
1 Step App(FITFI)/EUR
0.0014467
1 Step App(FITFI)/USD
$0.001702
1 Step App(FITFI)/MYR
RM0.00716542
1 Step App(FITFI)/TRY
0.06942458
1 Step App(FITFI)/JPY
¥0.250194
1 Step App(FITFI)/ARS
ARS$2.20751102
1 Step App(FITFI)/RUB
0.13566642
1 Step App(FITFI)/INR
0.14894202
1 Step App(FITFI)/IDR
Rp27.45160906
1 Step App(FITFI)/KRW
2.36387376
1 Step App(FITFI)/PHP
0.0962481
1 Step App(FITFI)/EGP
￡E.0.08213852
1 Step App(FITFI)/BRL
R$0.0091908
1 Step App(FITFI)/CAD
C$0.00234876
1 Step App(FITFI)/BDT
0.20669088
1 Step App(FITFI)/NGN
2.61042548
1 Step App(FITFI)/UAH
0.07013942
1 Step App(FITFI)/VES
Bs0.22977
1 Step App(FITFI)/CLP
$1.640728
1 Step App(FITFI)/PKR
Rs0.48214256
1 Step App(FITFI)/KZT
0.92147982
1 Step App(FITFI)/THB
฿0.0549746
1 Step App(FITFI)/TWD
NT$0.05111106
1 Step App(FITFI)/AED
د.إ0.00624634
1 Step App(FITFI)/CHF
Fr0.0013616
1 Step App(FITFI)/HKD
HK$0.01330964
1 Step App(FITFI)/AMD
֏0.65060652
1 Step App(FITFI)/MAD
.د.م0.01530098
1 Step App(FITFI)/MXN
$0.03211674
1 Step App(FITFI)/PLN
0.00619528
1 Step App(FITFI)/RON
лв0.00735264
1 Step App(FITFI)/SEK
kr0.0162541
1 Step App(FITFI)/BGN
лв0.00284234
1 Step App(FITFI)/HUF
Ft0.5745952
1 Step App(FITFI)/CZK
0.0355718
1 Step App(FITFI)/KWD
د.ك0.00051911
1 Step App(FITFI)/ILS
0.00573574
1 Step App(FITFI)/NOK
kr0.01734338
1 Step App(FITFI)/NZD
$0.00285936

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Step App kohta

Kui palju on Step App (FITFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas FITFI hind USD on 0.001702 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FITFI/USD hind?
Praegune hind FITFI/USD on $ 0.001702. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Step App turukapitalisatsioon?
FITFI turukapitalisatsioon on $ 6.82M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FITFI ringlev varu?
FITFI ringlev varu on 4.01B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FITFI (ATH) hind?
FITFI saavutab ATH hinna summas 0.7346252898164236 USD.
Mis oli kõigi aegade FITFI madalaim (ATL) hind?
FITFI nägi ATL hinda summas 0.001298148359450116 USD.
Milline on FITFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FITFI kauplemismaht on $ 51.72K USD.
Kas FITFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
FITFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FITFI hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:10:53 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

