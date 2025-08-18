Step App (FITFI) reaalajas hind on $ 0.001702. Viimase 24 tunni jooksul FITFI kaubeldud madalaim $ 0.001619 ja kõrgeim $ 0.00184 näitab aktiivset turu volatiivsust. FITFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7346252898164236 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001298148359450116.
Lüliajalise tootluse osas on FITFI muutunud -0.88% viimase tunni jooksul, +0.11% 24 tunni vältel +8.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Step App (FITFI) – turuteave
Step App praegune turukapitalisatsioon on $ 6.82M$ 51.72K 24 tunnise kauplemismahuga. FITFI ringlev varu on 4.01B, mille koguvaru on 4600000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Step App (FITFI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Step App tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000187
+0.11%
30 päeva
$ +0.000017
+1.00%
60 päeva
$ +0.000039
+2.34%
90 päeva
$ +0.000029
+1.73%
Step App Hinnamuutus täna
Täna registreeris FITFI muutuse $ +0.00000187 (+0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Step App 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000017 (+1.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Step App 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FITFI $ +0.000039 (+2.34%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Step App 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000029 (+1.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.
