FIT (FIT) teave SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FIT tokens by walking, running, or cycling, as well as by developing their own lands within the platform. The FIT token is used within the SNKRZ economy system, allowing users to purchase items, improve their shoes, and acquire new lands. Ametlik veebisait: https://thesnkrz.com/ Valge raamat: https://thesnkrz.gitbook.io/en Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x9B01637302B6Adfc2C82678e2A8D680CFF6337B7 Ostke FIT kohe!

FIT (FIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FIT (FIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 283.20K $ 283.20K $ 283.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03729 $ 0.03729 $ 0.03729 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0000472 $ 0.0000472 $ 0.0000472 Lisateave FIT (FIT) hinna kohta

FIT (FIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FIT (FIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FIT tokeni tokenoomikat, avastage FIT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FIT Kas olete huvitatud FIT (FIT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FIT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FIT MEXC-ist osta!

FIT (FIT) hinna ajalugu FIT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FIT hinna ajalugu kohe!

FIT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FIT võiks suunduda? Meie FIT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FIT tokeni hinna ennustust kohe!

