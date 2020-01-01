FishWar (FISHW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FishWar (FISHW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FishWar (FISHW) teave FishWar is an AI Game with role-playing where players battle in a post-apocalyptic ocean and earn rewards through strategic gameplay: Free-to-play, Adventure & Arena Modes, Spin & Egg Hunt, Exclusive NFTs & In-Game Items. Users can now deep dive into the FISHWAR AI agent. AI Agent completes all the missions in-game. Players can engage with AI an advanced AI system built for meaningful, dynamic conversations in the game. Ametlik veebisait: https://fishwar.io/ Valge raamat: https://docsend.com/view/d33fuaksajqjjpw2 Plokiahela Explorer: https://seitrace.com/address/0x805679729Df385815C57c24B20f4161BD34B655f?chain=pacific-1 Ostke FISHW kohe!

FishWar (FISHW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FishWar (FISHW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 57.08B $ 57.08B $ 57.08B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.33M $ 11.33M $ 11.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0029 $ 0.0029 $ 0.0029 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0001985 $ 0.0001985 $ 0.0001985 Lisateave FishWar (FISHW) hinna kohta

FishWar (FISHW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FishWar (FISHW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FISHW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FISHW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FISHW tokeni tokenoomikat, avastage FISHW tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FISHW Kas olete huvitatud FishWar (FISHW) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FISHW ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FISHW MEXC-ist osta!

FishWar (FISHW) hinna ajalugu FISHW hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FISHW hinna ajalugu kohe!

FISHW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FISHW võiks suunduda? Meie FISHW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FISHW tokeni hinna ennustust kohe!

