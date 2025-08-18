FishWar (FISHW) reaalajas hind on $ 0.0001351. Viimase 24 tunni jooksul FISHW kaubeldud madalaim $ 0.000125 ja kõrgeim $ 0.00017 näitab aktiivset turu volatiivsust. FISHWkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on FISHW muutunud -3.37% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel +14.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FishWar (FISHW) – turuteave
--
----
$ 28.57K
$ 28.57K$ 28.57K
$ 7.71M
$ 7.71M$ 7.71M
--
----
57,076,697,777
57,076,697,777 57,076,697,777
SEIEVM
FishWar praegune turukapitalisatsioon on --$ 28.57K 24 tunnise kauplemismahuga. FISHW ringlev varu on --, mille koguvaru on 57076697777. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
FishWar (FISHW) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FishWar tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000095
-0.06%
30 päeva
$ -0.0001674
-55.34%
60 päeva
$ -0.0004231
-75.80%
90 päeva
$ -0.0012513
-90.26%
FishWar Hinnamuutus täna
Täna registreeris FISHW muutuse $ -0.000000095 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FishWar 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001674 (-55.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FishWar 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FISHW $ -0.0004231 (-75.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FishWar 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0012513 (-90.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FishWar (FISHW) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
FishWar is an AI Game with role-playing where players battle in a post-apocalyptic ocean and earn rewards through strategic gameplay: Free-to-play, Adventure & Arena Modes, Spin & Egg Hunt, Exclusive NFTs & In-Game Items.
Users can now deep dive into the FISHWAR AI agent. AI Agent completes all the missions in-game. Players can engage with AI an advanced AI system built for meaningful, dynamic conversations in the game.
FishWar on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FishWar investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FISHW panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse FishWar kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FishWar ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
FishWar hinna ennustus (USD)
Kui palju on FishWar (FISHW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FishWar (FISHW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FishWar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
FishWar (FISHW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FISHW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
FishWar (FISHW) ostujuhend
Kas otsite, kuidas FishWar osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FishWar osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.