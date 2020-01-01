FIO Protocol (FIO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FIO Protocol (FIO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FIO Protocol (FIO) teave FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance. Ametlik veebisait: https://fio.net/ Valge raamat: https://developers.fioprotocol.io Plokiahela Explorer: https://fio.bloks.io/ Ostke FIO kohe!

FIO Protocol (FIO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FIO Protocol (FIO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.44M $ 15.44M $ 15.44M Koguvaru: $ 839.24M $ 839.24M $ 839.24M Ringlev varu: $ 816.50M $ 816.50M $ 816.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.91M $ 18.91M $ 18.91M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1288 $ 0.1288 $ 0.1288 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01074395967351126 $ 0.01074395967351126 $ 0.01074395967351126 Praegune hind: $ 0.01891 $ 0.01891 $ 0.01891 Lisateave FIO Protocol (FIO) hinna kohta

FIO Protocol (FIO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FIO Protocol (FIO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FIO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FIO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FIO tokeni tokenoomikat, avastage FIO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FIO Kas olete huvitatud FIO Protocol (FIO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FIO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FIO MEXC-ist osta!

FIO Protocol (FIO) hinna ajalugu FIO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FIO hinna ajalugu kohe!

FIO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FIO võiks suunduda? Meie FIO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FIO tokeni hinna ennustust kohe!

