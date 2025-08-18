FIO Protocol (FIO) reaalajas hind on $ 0.01852. Viimase 24 tunni jooksul FIO kaubeldud madalaim $ 0.01793 ja kõrgeim $ 0.01871 näitab aktiivset turu volatiivsust. FIOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.56914028 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01074395967351126.
Lüliajalise tootluse osas on FIO muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, +0.10% 24 tunni vältel -12.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FIO Protocol (FIO) – turuteave
No.1009
$ 15.12M
$ 15.12M$ 15.12M
$ 232.16K
$ 232.16K$ 232.16K
$ 18.52M
$ 18.52M$ 18.52M
816.22M
816.22M 816.22M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
839,242,769.7719939
839,242,769.7719939 839,242,769.7719939
81.62%
FIONEW
FIO Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 15.12M$ 232.16K 24 tunnise kauplemismahuga. FIO ringlev varu on 816.22M, mille koguvaru on 839242769.7719939. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.52M.
FIO Protocol (FIO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FIO Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000185
+0.10%
30 päeva
$ +0.0008
+4.51%
60 päeva
$ +0.00416
+28.96%
90 päeva
$ +0.00109
+6.25%
FIO Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris FIO muutuse $ +0.0000185 (+0.10%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FIO Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0008 (+4.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FIO Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FIO $ +0.00416 (+28.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FIO Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00109 (+6.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.
FIO Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FIO Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FIO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse FIO Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FIO Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
FIO Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on FIO Protocol (FIO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FIO Protocol (FIO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FIO Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
FIO Protocol (FIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FIO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
FIO Protocol (FIO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas FIO Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FIO Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.