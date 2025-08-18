Rohkem infot FIO

FIO Protocol logo

FIO Protocol hind(FIO)

1 FIO/USD reaalajas hind:

$0.01852
$0.01852$0.01852
+0.10%1D
USD
FIO Protocol (FIO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:10:46 (UTC+8)

FIO Protocol (FIO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01793
$ 0.01793$ 0.01793
24 h madal
$ 0.01871
$ 0.01871$ 0.01871
24 h kõrge

$ 0.01793
$ 0.01793$ 0.01793

$ 0.01871
$ 0.01871$ 0.01871

$ 0.56914028
$ 0.56914028$ 0.56914028

$ 0.01074395967351126
$ 0.01074395967351126$ 0.01074395967351126

+0.21%

+0.10%

-12.52%

-12.52%

FIO Protocol (FIO) reaalajas hind on $ 0.01852. Viimase 24 tunni jooksul FIO kaubeldud madalaim $ 0.01793 ja kõrgeim $ 0.01871 näitab aktiivset turu volatiivsust. FIOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.56914028 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01074395967351126.

Lüliajalise tootluse osas on FIO muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, +0.10% 24 tunni vältel -12.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FIO Protocol (FIO) – turuteave

No.1009

$ 15.12M
$ 15.12M$ 15.12M

$ 232.16K
$ 232.16K$ 232.16K

$ 18.52M
$ 18.52M$ 18.52M

816.22M
816.22M 816.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

839,242,769.7719939
839,242,769.7719939 839,242,769.7719939

81.62%

FIONEW

FIO Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 15.12M $ 232.16K 24 tunnise kauplemismahuga. FIO ringlev varu on 816.22M, mille koguvaru on 839242769.7719939. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.52M.

FIO Protocol (FIO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FIO Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000185+0.10%
30 päeva$ +0.0008+4.51%
60 päeva$ +0.00416+28.96%
90 päeva$ +0.00109+6.25%
FIO Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris FIO muutuse $ +0.0000185 (+0.10%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FIO Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0008 (+4.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FIO Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FIO $ +0.00416 (+28.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FIO Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00109 (+6.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FIO Protocol (FIO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FIO Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on FIO Protocol (FIO)

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

FIO Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FIO Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FIO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FIO Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FIO Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FIO Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on FIO Protocol (FIO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FIO Protocol (FIO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FIO Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FIO Protocol hinna ennustust kohe!

FIO Protocol (FIO) tokenoomika

FIO Protocol (FIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FIO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FIO Protocol (FIO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FIO Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FIO Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FIO kohalike valuutade suhtes

1 FIO Protocol(FIO)/VND
487.3538
1 FIO Protocol(FIO)/AUD
A$0.0281504
1 FIO Protocol(FIO)/GBP
0.0135196
1 FIO Protocol(FIO)/EUR
0.015742
1 FIO Protocol(FIO)/USD
$0.01852
1 FIO Protocol(FIO)/MYR
RM0.0779692
1 FIO Protocol(FIO)/TRY
0.7554308
1 FIO Protocol(FIO)/JPY
¥2.72244
1 FIO Protocol(FIO)/ARS
ARS$24.0206252
1 FIO Protocol(FIO)/RUB
1.4762292
1 FIO Protocol(FIO)/INR
1.6206852
1 FIO Protocol(FIO)/IDR
Rp298.7096356
1 FIO Protocol(FIO)/KRW
25.7220576
1 FIO Protocol(FIO)/PHP
1.047306
1 FIO Protocol(FIO)/EGP
￡E.0.8937752
1 FIO Protocol(FIO)/BRL
R$0.100008
1 FIO Protocol(FIO)/CAD
C$0.0255576
1 FIO Protocol(FIO)/BDT
2.2490688
1 FIO Protocol(FIO)/NGN
28.4048648
1 FIO Protocol(FIO)/UAH
0.7632092
1 FIO Protocol(FIO)/VES
Bs2.5002
1 FIO Protocol(FIO)/CLP
$17.85328
1 FIO Protocol(FIO)/PKR
Rs5.2463456
1 FIO Protocol(FIO)/KZT
10.0269132
1 FIO Protocol(FIO)/THB
฿0.598196
1 FIO Protocol(FIO)/TWD
NT$0.5561556
1 FIO Protocol(FIO)/AED
د.إ0.0679684
1 FIO Protocol(FIO)/CHF
Fr0.014816
1 FIO Protocol(FIO)/HKD
HK$0.1448264
1 FIO Protocol(FIO)/AMD
֏7.0794552
1 FIO Protocol(FIO)/MAD
.د.م0.1664948
1 FIO Protocol(FIO)/MXN
$0.3494724
1 FIO Protocol(FIO)/PLN
0.0674128
1 FIO Protocol(FIO)/RON
лв0.0800064
1 FIO Protocol(FIO)/SEK
kr0.176866
1 FIO Protocol(FIO)/BGN
лв0.0309284
1 FIO Protocol(FIO)/HUF
Ft6.252352
1 FIO Protocol(FIO)/CZK
0.387068
1 FIO Protocol(FIO)/KWD
د.ك0.0056486
1 FIO Protocol(FIO)/ILS
0.0624124
1 FIO Protocol(FIO)/NOK
kr0.1887188
1 FIO Protocol(FIO)/NZD
$0.0311136

FIO Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FIO Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse FIO Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FIO Protocol kohta

Kui palju on FIO Protocol (FIO) tänapäeval väärt?
Reaalajas FIO hind USD on 0.01852 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FIO/USD hind?
Praegune hind FIO/USD on $ 0.01852. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FIO Protocol turukapitalisatsioon?
FIO turukapitalisatsioon on $ 15.12M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FIO ringlev varu?
FIO ringlev varu on 816.22M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FIO (ATH) hind?
FIO saavutab ATH hinna summas 0.56914028 USD.
Mis oli kõigi aegade FIO madalaim (ATL) hind?
FIO nägi ATL hinda summas 0.01074395967351126 USD.
Milline on FIO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FIO kauplemismaht on $ 232.16K USD.
Kas FIO sel aastal kõrgemale ka suundub?
FIO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FIO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:10:46 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

