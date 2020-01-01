FINE (FINE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FINE (FINE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FINE (FINE) teave “This Is Fine” is unique as a meme for two reasons. One, while sometimes modified, it’s most commonly used in an unaltered state. Second, it’s still popular and used, despite now being nearly nine years old. Ametlik veebisait: https://www.finerc.vip/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x75c97384ca209f915381755c582ec0e2ce88c1ba Ostke FINE kohe!

FINE (FINE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FINE (FINE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 807.09K $ 807.09K $ 807.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000007421 $ 0.00000007421 $ 0.00000007421 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000018310705 $ 0.000000000018310705 $ 0.000000000018310705 Praegune hind: $ 0.0000000019185 $ 0.0000000019185 $ 0.0000000019185 Lisateave FINE (FINE) hinna kohta

FINE (FINE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FINE (FINE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FINE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FINE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FINE tokeni tokenoomikat, avastage FINE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FINE Kas olete huvitatud FINE (FINE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FINE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FINE MEXC-ist osta!

FINE (FINE) hinna ajalugu FINE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FINE hinna ajalugu kohe!

FINE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FINE võiks suunduda? Meie FINE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FINE tokeni hinna ennustust kohe!

