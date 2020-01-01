Finceptor (FINC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Finceptor (FINC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Finceptor (FINC) teave Finceptor is a DeFi liquidity protocol with a launchpad plug-in, enabling unlaunched and publicly traded tokens to build protocol-owned liquidity – solving DeFi 1.0’s mercenary liquidity problem. Ametlik veebisait: https://finceptor.app Valge raamat: https://docs.finceptor.app/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xA856098dCBc1b2B3a9C96C35c32bC4f71E49AEd2 Ostke FINC kohe!

Finceptor (FINC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Finceptor (FINC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 737.93K $ 737.93K $ 737.93K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 47.58M $ 47.58M $ 47.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3887 $ 0.3887 $ 0.3887 Kõigi aegade madalaim: $ 0.009502418601103327 $ 0.009502418601103327 $ 0.009502418601103327 Praegune hind: $ 0.01551 $ 0.01551 $ 0.01551 Lisateave Finceptor (FINC) hinna kohta

Finceptor (FINC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Finceptor (FINC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FINC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FINC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FINC tokeni tokenoomikat, avastage FINC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FINC Kas olete huvitatud Finceptor (FINC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FINC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FINC MEXC-ist osta!

Finceptor (FINC) hinna ajalugu FINC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FINC hinna ajalugu kohe!

FINC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FINC võiks suunduda? Meie FINC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FINC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!