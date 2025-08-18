Finceptor (FINC) reaalajas hind on $ 0.01529. Viimase 24 tunni jooksul FINC kaubeldud madalaim $ 0.01526 ja kõrgeim $ 0.01558 näitab aktiivset turu volatiivsust. FINCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2996609008756057 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.009502418601103327.
Lüliajalise tootluse osas on FINC muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel +2.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Finceptor (FINC) – turuteave
No.2234
$ 725.77K
$ 725.77K
$ 58.79K
$ 58.79K
$ 1.53M
$ 1.53M
47.47M
47.47M
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
47.46%
BSC
Finceptor praegune turukapitalisatsioon on $ 725.77K$ 58.79K 24 tunnise kauplemismahuga. FINC ringlev varu on 47.47M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.53M.
Finceptor (FINC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Finceptor tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000092
-0.06%
30 päeva
$ -0.00408
-21.07%
60 päeva
$ -0.00755
-33.06%
90 päeva
$ -0.01821
-54.36%
Finceptor Hinnamuutus täna
Täna registreeris FINC muutuse $ -0.0000092 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Finceptor 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00408 (-21.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Finceptor 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FINC $ -0.00755 (-33.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Finceptor 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01821 (-54.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Finceptor (FINC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Finceptor is a DeFi liquidity protocol with a launchpad plug-in, enabling unlaunched and publicly traded tokens to build protocol-owned liquidity – solving DeFi 1.0’s mercenary liquidity problem.
Finceptor on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Finceptor investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FINC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Finceptor kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Finceptor ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Finceptor hinna ennustus (USD)
Kui palju on Finceptor (FINC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Finceptor (FINC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Finceptor nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Finceptor (FINC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FINC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Finceptor (FINC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Finceptor osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Finceptor osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.