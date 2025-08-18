Rohkem infot FIDA

Bonfida hind(FIDA)

$0.10259
-0.83%1D
USD
Bonfida (FIDA) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Bonfida (FIDA) hinna teave (USD)

$ 0.09824
$ 0.10397
$ 0.09824
$ 0.10397
$ 59.60906616921114
$ 0.052710001772348636
-0.37%

-0.83%

-1.67%

-1.67%

Bonfida (FIDA) reaalajas hind on $ 0.10247. Viimase 24 tunni jooksul FIDA kaubeldud madalaim $ 0.09824 ja kõrgeim $ 0.10397 näitab aktiivset turu volatiivsust. FIDAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 59.60906616921114 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.052710001772348636.

Lüliajalise tootluse osas on FIDA muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, -0.83% 24 tunni vältel -1.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bonfida (FIDA) – turuteave

No.381

$ 101.54M
$ 1.06M
$ 101.54M
990.91M
990,911,354.505053
SOL

Bonfida praegune turukapitalisatsioon on $ 101.54M $ 1.06M 24 tunnise kauplemismahuga. FIDA ringlev varu on 990.91M, mille koguvaru on 990911354.505053. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Bonfida (FIDA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bonfida tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0008586-0.83%
30 päeva$ +0.00742+7.80%
60 päeva$ +0.03972+63.29%
90 päeva$ +0.00948+10.19%
Bonfida Hinnamuutus täna

Täna registreeris FIDA muutuse $ -0.0008586 (-0.83%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bonfida 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00742 (+7.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bonfida 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FIDA $ +0.03972 (+63.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bonfida 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00948 (+10.19%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bonfida (FIDA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bonfida hinnaajaloo lehte.

Mis on Bonfida (FIDA)

As one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service.

Bonfida on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bonfida investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FIDA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bonfida kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bonfida ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bonfida hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bonfida (FIDA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bonfida (FIDA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bonfida nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bonfida hinna ennustust kohe!

Bonfida (FIDA) tokenoomika

Bonfida (FIDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FIDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bonfida (FIDA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bonfida osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bonfida osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FIDA kohalike valuutade suhtes

1 Bonfida(FIDA)/VND
2,696.49805
1 Bonfida(FIDA)/AUD
A$0.1557544
1 Bonfida(FIDA)/GBP
0.0748031
1 Bonfida(FIDA)/EUR
0.0870995
1 Bonfida(FIDA)/USD
$0.10247
1 Bonfida(FIDA)/MYR
RM0.4313987
1 Bonfida(FIDA)/TRY
4.1797513
1 Bonfida(FIDA)/JPY
¥15.06309
1 Bonfida(FIDA)/ARS
ARS$132.9046147
1 Bonfida(FIDA)/RUB
8.1678837
1 Bonfida(FIDA)/INR
8.9671497
1 Bonfida(FIDA)/IDR
Rp1,652.7417041
1 Bonfida(FIDA)/KRW
142.3185336
1 Bonfida(FIDA)/PHP
5.7946785
1 Bonfida(FIDA)/EGP
￡E.4.9452022
1 Bonfida(FIDA)/BRL
R$0.553338
1 Bonfida(FIDA)/CAD
C$0.1414086
1 Bonfida(FIDA)/BDT
12.4439568
1 Bonfida(FIDA)/NGN
157.1623378
1 Bonfida(FIDA)/UAH
4.2227887
1 Bonfida(FIDA)/VES
Bs13.83345
1 Bonfida(FIDA)/CLP
$98.78108
1 Bonfida(FIDA)/PKR
Rs29.0277016
1 Bonfida(FIDA)/KZT
55.4782827
1 Bonfida(FIDA)/THB
฿3.309781
1 Bonfida(FIDA)/TWD
NT$3.0771741
1 Bonfida(FIDA)/AED
د.إ0.3760649
1 Bonfida(FIDA)/CHF
Fr0.081976
1 Bonfida(FIDA)/HKD
HK$0.8013154
1 Bonfida(FIDA)/AMD
֏39.1701822
1 Bonfida(FIDA)/MAD
.د.م0.9212053
1 Bonfida(FIDA)/MXN
$1.9336089
1 Bonfida(FIDA)/PLN
0.3729908
1 Bonfida(FIDA)/RON
лв0.4426704
1 Bonfida(FIDA)/SEK
kr0.9785885
1 Bonfida(FIDA)/BGN
лв0.1711249
1 Bonfida(FIDA)/HUF
Ft34.593872
1 Bonfida(FIDA)/CZK
2.141623
1 Bonfida(FIDA)/KWD
د.ك0.03125335
1 Bonfida(FIDA)/ILS
0.3453239
1 Bonfida(FIDA)/NOK
kr1.0441693
1 Bonfida(FIDA)/NZD
$0.1721496

Bonfida ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bonfida võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bonfida ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bonfida kohta

Kui palju on Bonfida (FIDA) tänapäeval väärt?
Reaalajas FIDA hind USD on 0.10247 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FIDA/USD hind?
Praegune hind FIDA/USD on $ 0.10247. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bonfida turukapitalisatsioon?
FIDA turukapitalisatsioon on $ 101.54M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FIDA ringlev varu?
FIDA ringlev varu on 990.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FIDA (ATH) hind?
FIDA saavutab ATH hinna summas 59.60906616921114 USD.
Mis oli kõigi aegade FIDA madalaim (ATL) hind?
FIDA nägi ATL hinda summas 0.052710001772348636 USD.
Milline on FIDA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FIDA kauplemismaht on $ 1.06M USD.
Kas FIDA sel aastal kõrgemale ka suundub?
FIDA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FIDA hinna ennustust.
2025-08-18

Bonfida (FIDA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 FIDA = 0.10247 USD

