Bonfida (FIDA) reaalajas hind on $ 0.10247. Viimase 24 tunni jooksul FIDA kaubeldud madalaim $ 0.09824 ja kõrgeim $ 0.10397 näitab aktiivset turu volatiivsust. FIDAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 59.60906616921114 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.052710001772348636.
Lüliajalise tootluse osas on FIDA muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, -0.83% 24 tunni vältel -1.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bonfida (FIDA) – turuteave
No.381
$ 101.54M
$ 1.06M
$ 101.54M
990.91M
990,911,354.505053
SOL
Bonfida praegune turukapitalisatsioon on $ 101.54M$ 1.06M 24 tunnise kauplemismahuga. FIDA ringlev varu on 990.91M, mille koguvaru on 990911354.505053. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Bonfida (FIDA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bonfida tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0008586
-0.83%
30 päeva
$ +0.00742
+7.80%
60 päeva
$ +0.03972
+63.29%
90 päeva
$ +0.00948
+10.19%
Bonfida Hinnamuutus täna
Täna registreeris FIDA muutuse $ -0.0008586 (-0.83%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bonfida 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00742 (+7.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bonfida 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FIDA $ +0.03972 (+63.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bonfida 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00948 (+10.19%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bonfida (FIDA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
As one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service.
Bonfida on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bonfida investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FIDA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Bonfida kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bonfida ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Bonfida hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bonfida (FIDA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bonfida (FIDA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bonfida nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bonfida (FIDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FIDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Bonfida (FIDA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Bonfida osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bonfida osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.