Feline logo

Feline hind(FEL)

1 FEL/USD reaalajas hind:

$0.000000000000539
$0.000000000000539$0.000000000000539
+34.75%1D
USD
Feline (FEL) reaalajas hinnagraafik
Feline (FEL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000000000004
$ 0.0000000000004$ 0.0000000000004
24 h madal
$ 0.000000000002769
$ 0.000000000002769$ 0.000000000002769
24 h kõrge

$ 0.0000000000004
$ 0.0000000000004$ 0.0000000000004

$ 0.000000000002769
$ 0.000000000002769$ 0.000000000002769

-69.52%

+34.75%

-95.66%

-95.66%

Feline (FEL) reaalajas hind on $ 0.000000000000539. Viimase 24 tunni jooksul FEL kaubeldud madalaim $ 0.0000000000004 ja kõrgeim $ 0.000000000002769 näitab aktiivset turu volatiivsust. FELkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on FEL muutunud -69.52% viimase tunni jooksul, +34.75% 24 tunni vältel -95.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Feline (FEL) – turuteave

$ 593.00K
$ 593.00K$ 593.00K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

BASE

Feline praegune turukapitalisatsioon on -- $ 593.00K 24 tunnise kauplemismahuga. FEL ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Feline (FEL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Feline tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000000000139+34.75%
30 päeva$ -0.000099999999461-100.00%
60 päeva$ -0.000999999999461-100.00%
90 päeva$ -0.000999999999461-100.00%
Feline Hinnamuutus täna

Täna registreeris FEL muutuse $ +0.000000000000139 (+34.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Feline 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000099999999461 (-100.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Feline 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FEL $ -0.000999999999461 (-100.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Feline 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000999999999461 (-100.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Feline (FEL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Feline hinnaajaloo lehte.

Mis on Feline (FEL)

Feline-FEL is a revolutionary AI-powered memecoin project that empowers users to create, trade, and share meme-inspired digital assets on the blockchain. By blending cutting-edge AI with community-driven innovation, Feline-FEL is redefining the memecoin landscape.

Feline on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Feline investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FEL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Feline kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Feline ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Feline hinna ennustus (USD)

Kui palju on Feline (FEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Feline (FEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Feline nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Feline hinna ennustust kohe!

Feline (FEL) tokenoomika

Feline (FEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Feline (FEL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Feline osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Feline osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Feline ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Feline võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Feline kohta

Kui palju on Feline (FEL) tänapäeval väärt?
Reaalajas FEL hind USD on 0.000000000000539 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FEL/USD hind?
Praegune hind FEL/USD on $ 0.000000000000539. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Feline turukapitalisatsioon?
FEL turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FEL ringlev varu?
FEL ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FEL (ATH) hind?
FEL saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade FEL madalaim (ATL) hind?
FEL nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on FEL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FEL kauplemismaht on $ 593.00K USD.
Kas FEL sel aastal kõrgemale ka suundub?
FEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FEL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

