Fear NFTs (FEAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fear NFTs (FEAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fear NFTs (FEAR) teave Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games. Ametlik veebisait: https://www.fear.io Valge raamat: https://fear.io/docs/fear-bite-paper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x88a9a52f944315d5b4e917b9689e65445c401e83 Ostke FEAR kohe!

Fear NFTs (FEAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fear NFTs (FEAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 468.75K $ 468.75K $ 468.75K Koguvaru: $ 41.74M $ 41.74M $ 41.74M Ringlev varu: $ 17.72M $ 17.72M $ 17.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.93825 $ 3.93825 $ 3.93825 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.02646 $ 0.02646 $ 0.02646 Lisateave Fear NFTs (FEAR) hinna kohta

Fear NFTs (FEAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fear NFTs (FEAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FEAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FEAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FEAR tokeni tokenoomikat, avastage FEAR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FEAR Kas olete huvitatud Fear NFTs (FEAR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FEAR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FEAR MEXC-ist osta!

Fear NFTs (FEAR) hinna ajalugu FEAR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FEAR hinna ajalugu kohe!

FEAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FEAR võiks suunduda? Meie FEAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FEAR tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!