Fear NFTs (FEAR) reaalajas hind on $ 0.0241. Viimase 24 tunni jooksul FEAR kaubeldud madalaim $ 0.02259 ja kõrgeim $ 0.02412 näitab aktiivset turu volatiivsust. FEARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.936375858005644 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on FEAR muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +8.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Fear NFTs (FEAR) – turuteave
No.2463
$ 426.94K
$ 426.94K$ 426.94K
$ 180.92K
$ 180.92K$ 180.92K
$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M
17.72M
17.72M 17.72M
41,739,201.62033058
41,739,201.62033058 41,739,201.62033058
ETH
Fear NFTs praegune turukapitalisatsioon on $ 426.94K$ 180.92K 24 tunnise kauplemismahuga. FEAR ringlev varu on 17.72M, mille koguvaru on 41739201.62033058. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Fear NFTs (FEAR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Fear NFTs tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.00276
+12.93%
60 päeva
$ -0.00415
-14.70%
90 päeva
$ -0.01041
-30.17%
Fear NFTs Hinnamuutus täna
Täna registreeris FEAR muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Fear NFTs 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00276 (+12.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Fear NFTs 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FEAR $ -0.00415 (-14.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Fear NFTs 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01041 (-30.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Fear NFTs (FEAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.
Fear NFTs on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fear NFTs investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FEAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Fear NFTs kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fear NFTs ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Fear NFTs hinna ennustus (USD)
Kui palju on Fear NFTs (FEAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fear NFTs (FEAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fear NFTs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Fear NFTs (FEAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FEAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Fear NFTs (FEAR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Fear NFTs osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fear NFTs osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.