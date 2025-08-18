Mis on Fear NFTs (FEAR)

Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.

Fear NFTs on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Fear NFTs hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fear NFTs (FEAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fear NFTs (FEAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fear NFTs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Fear NFTs (FEAR) tokenoomika

Fear NFTs (FEAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FEAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Fear NFTs (FEAR) ostujuhend

FEAR kohalike valuutade suhtes

Fear NFTs ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Fear NFTs võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fear NFTs kohta Kui palju on Fear NFTs (FEAR) tänapäeval väärt? Reaalajas FEAR hind USD on 0.0241 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FEAR/USD hind? $ 0.0241 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FEAR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fear NFTs turukapitalisatsioon? FEAR turukapitalisatsioon on $ 426.94K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FEAR ringlev varu? FEAR ringlev varu on 17.72M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FEAR (ATH) hind? FEAR saavutab ATH hinna summas 3.936375858005644 USD . Mis oli kõigi aegade FEAR madalaim (ATL) hind? FEAR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FEAR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FEAR kauplemismaht on $ 180.92K USD . Kas FEAR sel aastal kõrgemale ka suundub? FEAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FEAR hinna ennustust

Fear NFTs (FEAR) Olulised valdkonna uudised

