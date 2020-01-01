FirmaChain (FCT2) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FirmaChain (FCT2) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FirmaChain (FCT2) teave FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform. Ametlik veebisait: https://firmachain.org/#/ Valge raamat: https://firmachain.org/whitepaper_EN.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.firmachain.dev/ Ostke FCT2 kohe!

FirmaChain (FCT2) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FirmaChain (FCT2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.95M $ 28.95M $ 28.95M Koguvaru: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B Ringlev varu: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 29.33M $ 29.33M $ 29.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.79995 $ 0.79995 $ 0.79995 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0124668608351 $ 0.0124668608351 $ 0.0124668608351 Praegune hind: $ 0.02787 $ 0.02787 $ 0.02787 Lisateave FirmaChain (FCT2) hinna kohta

FirmaChain (FCT2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FirmaChain (FCT2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FCT2 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FCT2 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FCT2 tokeni tokenoomikat, avastage FCT2 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FCT2 Kas olete huvitatud FirmaChain (FCT2) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FCT2 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FCT2 MEXC-ist osta!

FirmaChain (FCT2) hinna ajalugu FCT2 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FCT2 hinna ajalugu kohe!

FCT2 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FCT2 võiks suunduda? Meie FCT2 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FCT2 tokeni hinna ennustust kohe!

