FirmaChain (FCT2) reaalajas hind on $ 0.02891. Viimase 24 tunni jooksul FCT2 kaubeldud madalaim $ 0.02829 ja kõrgeim $ 0.029 näitab aktiivset turu volatiivsust. FCT2kõigi aegade kõrgeim hind on $ 133.444099809 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0124668608351.
Lüliajalise tootluse osas on FCT2 muutunud -0.25% viimase tunni jooksul, +0.06% 24 tunni vältel -1.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FirmaChain (FCT2) – turuteave
$ 30.00M
$ 29.19K
$ 30.39M
1.04B
1,051,096,257.707296
FCT
FirmaChain praegune turukapitalisatsioon on $ 30.00M$ 29.19K 24 tunnise kauplemismahuga. FCT2 ringlev varu on 1.04B, mille koguvaru on 1051096257.707296. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
FirmaChain (FCT2) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FirmaChain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000173
+0.06%
30 päeva
$ -0.00264
-8.37%
60 päeva
$ +0.00192
+7.11%
90 päeva
$ -0.00182
-5.93%
FirmaChain Hinnamuutus täna
Täna registreeris FCT2 muutuse $ +0.0000173 (+0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FirmaChain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00264 (-8.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FirmaChain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FCT2 $ +0.00192 (+7.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FirmaChain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00182 (-5.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FirmaChain (FCT2) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform.
