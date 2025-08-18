Rohkem infot FCT2

FirmaChain

FirmaChain hind(FCT2)

1 FCT2/USD reaalajas hind:

$0.02891
$0.02891$0.02891
+0.06%1D
USD
FirmaChain (FCT2) reaalajas hinnagraafik
FirmaChain (FCT2) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02829
$ 0.02829$ 0.02829
24 h madal
$ 0.029
$ 0.029$ 0.029
24 h kõrge

$ 0.02829
$ 0.02829$ 0.02829

$ 0.029
$ 0.029$ 0.029

$ 133.444099809
$ 133.444099809$ 133.444099809

$ 0.0124668608351
$ 0.0124668608351$ 0.0124668608351

-0.25%

+0.06%

-1.74%

-1.74%

FirmaChain (FCT2) reaalajas hind on $ 0.02891. Viimase 24 tunni jooksul FCT2 kaubeldud madalaim $ 0.02829 ja kõrgeim $ 0.029 näitab aktiivset turu volatiivsust. FCT2kõigi aegade kõrgeim hind on $ 133.444099809 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0124668608351.

Lüliajalise tootluse osas on FCT2 muutunud -0.25% viimase tunni jooksul, +0.06% 24 tunni vältel -1.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FirmaChain (FCT2) – turuteave

No.764

$ 30.00M
$ 30.00M$ 30.00M

$ 29.19K
$ 29.19K$ 29.19K

$ 30.39M
$ 30.39M$ 30.39M

1.04B
1.04B 1.04B

1,051,096,257.707296
1,051,096,257.707296 1,051,096,257.707296

FCT

FirmaChain praegune turukapitalisatsioon on $ 30.00M $ 29.19K 24 tunnise kauplemismahuga. FCT2 ringlev varu on 1.04B, mille koguvaru on 1051096257.707296. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

FirmaChain (FCT2) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FirmaChain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000173+0.06%
30 päeva$ -0.00264-8.37%
60 päeva$ +0.00192+7.11%
90 päeva$ -0.00182-5.93%
FirmaChain Hinnamuutus täna

Täna registreeris FCT2 muutuse $ +0.0000173 (+0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FirmaChain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00264 (-8.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FirmaChain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FCT2 $ +0.00192 (+7.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FirmaChain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00182 (-5.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FirmaChain (FCT2) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FirmaChain hinnaajaloo lehte.

Mis on FirmaChain (FCT2)

FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform.

FirmaChain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FirmaChain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FCT2 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FirmaChain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FirmaChain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FirmaChain hinna ennustus (USD)

Kui palju on FirmaChain (FCT2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FirmaChain (FCT2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FirmaChain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FirmaChain hinna ennustust kohe!

FirmaChain (FCT2) tokenoomika

FirmaChain (FCT2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FCT2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FirmaChain (FCT2) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FirmaChain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FirmaChain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FCT2 kohalike valuutade suhtes

1 FirmaChain(FCT2)/VND
760.76665
1 FirmaChain(FCT2)/AUD
A$0.0442323
1 FirmaChain(FCT2)/GBP
0.0211043
1 FirmaChain(FCT2)/EUR
0.0245735
1 FirmaChain(FCT2)/USD
$0.02891
1 FirmaChain(FCT2)/MYR
RM0.1217111
1 FirmaChain(FCT2)/TRY
1.1792389
1 FirmaChain(FCT2)/JPY
¥4.24977
1 FirmaChain(FCT2)/ARS
ARS$37.4965591
1 FirmaChain(FCT2)/RUB
2.3055725
1 FirmaChain(FCT2)/INR
2.5299141
1 FirmaChain(FCT2)/IDR
Rp466.2902573
1 FirmaChain(FCT2)/KRW
40.1525208
1 FirmaChain(FCT2)/PHP
1.6348605
1 FirmaChain(FCT2)/EGP
￡E.1.3957748
1 FirmaChain(FCT2)/BRL
R$0.156114
1 FirmaChain(FCT2)/CAD
C$0.0398958
1 FirmaChain(FCT2)/BDT
3.5108304
1 FirmaChain(FCT2)/NGN
44.3404234
1 FirmaChain(FCT2)/UAH
1.1913811
1 FirmaChain(FCT2)/VES
Bs3.90285
1 FirmaChain(FCT2)/CLP
$27.86924
1 FirmaChain(FCT2)/PKR
Rs8.1896248
1 FirmaChain(FCT2)/KZT
15.6521631
1 FirmaChain(FCT2)/THB
฿0.936684
1 FirmaChain(FCT2)/TWD
NT$0.8681673
1 FirmaChain(FCT2)/AED
د.إ0.1060997
1 FirmaChain(FCT2)/CHF
Fr0.023128
1 FirmaChain(FCT2)/HKD
HK$0.2260762
1 FirmaChain(FCT2)/AMD
֏11.0511366
1 FirmaChain(FCT2)/MAD
.د.م0.2599009
1 FirmaChain(FCT2)/MXN
$0.5414843
1 FirmaChain(FCT2)/PLN
0.1052324
1 FirmaChain(FCT2)/RON
лв0.1248912
1 FirmaChain(FCT2)/SEK
kr0.2758014
1 FirmaChain(FCT2)/BGN
лв0.0482797
1 FirmaChain(FCT2)/HUF
Ft9.7666653
1 FirmaChain(FCT2)/CZK
0.6053754
1 FirmaChain(FCT2)/KWD
د.ك0.00881755
1 FirmaChain(FCT2)/ILS
0.0974267
1 FirmaChain(FCT2)/NOK
kr0.2940147
1 FirmaChain(FCT2)/NZD
$0.0485688

FirmaChain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FirmaChain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse FirmaChain ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FirmaChain kohta

Kui palju on FirmaChain (FCT2) tänapäeval väärt?
Reaalajas FCT2 hind USD on 0.02891 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FCT2/USD hind?
Praegune hind FCT2/USD on $ 0.02891. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FirmaChain turukapitalisatsioon?
FCT2 turukapitalisatsioon on $ 30.00M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FCT2 ringlev varu?
FCT2 ringlev varu on 1.04B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FCT2 (ATH) hind?
FCT2 saavutab ATH hinna summas 133.444099809 USD.
Mis oli kõigi aegade FCT2 madalaim (ATL) hind?
FCT2 nägi ATL hinda summas 0.0124668608351 USD.
Milline on FCT2 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FCT2 kauplemismaht on $ 29.19K USD.
Kas FCT2 sel aastal kõrgemale ka suundub?
FCT2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FCT2 hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

