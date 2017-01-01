Fortune Cat (FCAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fortune Cat (FCAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fortune Cat (FCAT) teave Fortune Cat is a blockchain-powered game on Telegram that combines engaging gameplay with earning opportunities in the form of TON and FCAT tokens. Since 2017, traditional games under the Idle brand have grown significantly, attracting players worldwide. Inspired by these games, Fortune Cat harnesses blockchain technology to create a decentralized empire of virtual cats where players can raise, trade, and earn in a vibrant ecosystem Ametlik veebisait: https://fortunecat.app/ Valge raamat: https://fortune-cat.gitbook.io/fortunecat.app Plokiahela Explorer: https://tonviewer.com/EQCw-QrB8KNGQsAQk-FdEo3FidYb6s6X_N6FU1Pqoy8VHOdR Ostke FCAT kohe!

Fortune Cat (FCAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fortune Cat (FCAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.36K $ 3.36K $ 3.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 120 $ 120 $ 120 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0000028 $ 0.0000028 $ 0.0000028 Lisateave Fortune Cat (FCAT) hinna kohta

Fortune Cat (FCAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fortune Cat (FCAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FCAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FCAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FCAT tokeni tokenoomikat, avastage FCAT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FCAT Kas olete huvitatud Fortune Cat (FCAT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FCAT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FCAT MEXC-ist osta!

Fortune Cat (FCAT) hinna ajalugu FCAT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FCAT hinna ajalugu kohe!

FCAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FCAT võiks suunduda? Meie FCAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FCAT tokeni hinna ennustust kohe!

