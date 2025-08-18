Fortune Cat (FCAT) reaalajas hind on $ 0.0000028. Viimase 24 tunni jooksul FCAT kaubeldud madalaim $ 0.0000013 ja kõrgeim $ 0.000003 näitab aktiivset turu volatiivsust. FCATkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on FCAT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -20.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Fortune Cat (FCAT) – turuteave
$ 387.94
$ 387.94$ 387.94
$ 3.36K
$ 3.36K$ 3.36K
1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000
TONCOIN
Fortune Cat praegune turukapitalisatsioon on --$ 387.94 24 tunnise kauplemismahuga. FCAT ringlev varu on --, mille koguvaru on 1200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Fortune Cat (FCAT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Fortune Cat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0000032
-53.34%
60 päeva
$ -0.0159972
-99.99%
90 päeva
$ -0.0159972
-99.99%
Fortune Cat Hinnamuutus täna
Täna registreeris FCAT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Fortune Cat 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000032 (-53.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Fortune Cat 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FCAT $ -0.0159972 (-99.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Fortune Cat 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0159972 (-99.99%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Fortune Cat (FCAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Fortune Cat is a blockchain-powered game on Telegram that combines engaging gameplay with earning opportunities in the form of TON and FCAT tokens. Since 2017, traditional games under the Idle brand have grown significantly, attracting players worldwide. Inspired by these games, Fortune Cat harnesses blockchain technology to create a decentralized empire of virtual cats where players can raise, trade, and earn in a vibrant ecosystem
Fortune Cat hinna ennustus (USD)
Kui palju on Fortune Cat (FCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fortune Cat (FCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fortune Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Fortune Cat (FCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Fortune Cat (FCAT) ostujuhend
