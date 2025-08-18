Rohkem infot FCAT

Fortune Cat hind(FCAT)

1 FCAT/USD reaalajas hind:

$0.0000028
$0.0000028$0.0000028
0.00%1D
USD
Fortune Cat (FCAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:10:22 (UTC+8)

Fortune Cat (FCAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000013
$ 0.0000013$ 0.0000013
24 h madal
$ 0.000003
$ 0.000003$ 0.000003
24 h kõrge

$ 0.0000013
$ 0.0000013$ 0.0000013

$ 0.000003
$ 0.000003$ 0.000003

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-20.00%

-20.00%

Fortune Cat (FCAT) reaalajas hind on $ 0.0000028. Viimase 24 tunni jooksul FCAT kaubeldud madalaim $ 0.0000013 ja kõrgeim $ 0.000003 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on FCAT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -20.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fortune Cat (FCAT) – turuteave

--
----

$ 387.94
$ 387.94$ 387.94

$ 3.36K
$ 3.36K$ 3.36K

--
----

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

TONCOIN

Fortune Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 387.94 24 tunnise kauplemismahuga. FCAT ringlev varu on 1200000000 koguvaru.

Fortune Cat (FCAT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Fortune Cat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0000032-53.34%
60 päeva$ -0.0159972-99.99%
90 päeva$ -0.0159972-99.99%
Fortune Cat Hinnamuutus täna

Täna registreeris FCAT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Fortune Cat 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000032 (-53.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Fortune Cat 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FCAT $ -0.0159972 (-99.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Fortune Cat 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0159972 (-99.99%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Fortune Cat (FCAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Fortune Cat hinnaajaloo lehte.

Mis on Fortune Cat (FCAT)

Fortune Cat is a blockchain-powered game on Telegram that combines engaging gameplay with earning opportunities in the form of TON and FCAT tokens. Since 2017, traditional games under the Idle brand have grown significantly, attracting players worldwide. Inspired by these games, Fortune Cat harnesses blockchain technology to create a decentralized empire of virtual cats where players can raise, trade, and earn in a vibrant ecosystem

Fortune Cat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fortune Cat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FCAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Fortune Cat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fortune Cat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Fortune Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fortune Cat (FCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fortune Cat (FCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fortune Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fortune Cat hinna ennustust kohe!

Fortune Cat (FCAT) tokenoomika

Fortune Cat (FCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Fortune Cat (FCAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Fortune Cat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fortune Cat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FCAT kohalike valuutade suhtes

1 Fortune Cat(FCAT)/VND
0.073682
1 Fortune Cat(FCAT)/AUD
A$0.000004256
1 Fortune Cat(FCAT)/GBP
0.000002044
1 Fortune Cat(FCAT)/EUR
0.00000238
1 Fortune Cat(FCAT)/USD
$0.0000028
1 Fortune Cat(FCAT)/MYR
RM0.000011788
1 Fortune Cat(FCAT)/TRY
0.000114212
1 Fortune Cat(FCAT)/JPY
¥0.0004116
1 Fortune Cat(FCAT)/ARS
ARS$0.003631628
1 Fortune Cat(FCAT)/RUB
0.000223188
1 Fortune Cat(FCAT)/INR
0.000245028
1 Fortune Cat(FCAT)/IDR
Rp0.045161284
1 Fortune Cat(FCAT)/KRW
0.003888864
1 Fortune Cat(FCAT)/PHP
0.00015834
1 Fortune Cat(FCAT)/EGP
￡E.0.000135128
1 Fortune Cat(FCAT)/BRL
R$0.00001512
1 Fortune Cat(FCAT)/CAD
C$0.000003864
1 Fortune Cat(FCAT)/BDT
0.000340032
1 Fortune Cat(FCAT)/NGN
0.004294472
1 Fortune Cat(FCAT)/UAH
0.000115388
1 Fortune Cat(FCAT)/VES
Bs0.000378
1 Fortune Cat(FCAT)/CLP
$0.0026992
1 Fortune Cat(FCAT)/PKR
Rs0.000793184
1 Fortune Cat(FCAT)/KZT
0.001515948
1 Fortune Cat(FCAT)/THB
฿0.00009044
1 Fortune Cat(FCAT)/TWD
NT$0.000084084
1 Fortune Cat(FCAT)/AED
د.إ0.000010276
1 Fortune Cat(FCAT)/CHF
Fr0.00000224
1 Fortune Cat(FCAT)/HKD
HK$0.000021896
1 Fortune Cat(FCAT)/AMD
֏0.001070328
1 Fortune Cat(FCAT)/MAD
.د.م0.000025172
1 Fortune Cat(FCAT)/MXN
$0.000052836
1 Fortune Cat(FCAT)/PLN
0.000010192
1 Fortune Cat(FCAT)/RON
лв0.000012096
1 Fortune Cat(FCAT)/SEK
kr0.00002674
1 Fortune Cat(FCAT)/BGN
лв0.000004676
1 Fortune Cat(FCAT)/HUF
Ft0.00094528
1 Fortune Cat(FCAT)/CZK
0.00005852
1 Fortune Cat(FCAT)/KWD
د.ك0.000000854
1 Fortune Cat(FCAT)/ILS
0.000009436
1 Fortune Cat(FCAT)/NOK
kr0.000028532
1 Fortune Cat(FCAT)/NZD
$0.000004704

Fortune Cat ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Fortune Cat võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Fortune Cat ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fortune Cat kohta

Kui palju on Fortune Cat (FCAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas FCAT hind USD on 0.0000028 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FCAT/USD hind?
Praegune hind FCAT/USD on $ 0.0000028. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fortune Cat turukapitalisatsioon?
FCAT turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FCAT ringlev varu?
FCAT ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FCAT (ATH) hind?
FCAT saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade FCAT madalaim (ATL) hind?
FCAT nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on FCAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FCAT kauplemismaht on $ 387.94 USD.
Kas FCAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
FCAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FCAT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:10:22 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.

