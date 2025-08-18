Rohkem infot FB

Fractal Bitcoin logo

Fractal Bitcoin hind(FB)

1 FB/USD reaalajas hind:

$0.4148
$0.4148$0.4148
+2.04%1D
USD
Fractal Bitcoin (FB) reaalajas hinnagraafik
Fractal Bitcoin (FB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.391
$ 0.391$ 0.391
24 h madal
$ 0.4255
$ 0.4255$ 0.4255
24 h kõrge

$ 0.391
$ 0.391$ 0.391

$ 0.4255
$ 0.4255$ 0.4255

$ 39.250767727233885
$ 39.250767727233885$ 39.250767727233885

$ 0.371158255953185
$ 0.371158255953185$ 0.371158255953185

+0.38%

+2.04%

+6.79%

+6.79%

Fractal Bitcoin (FB) reaalajas hind on $ 0.4147. Viimase 24 tunni jooksul FB kaubeldud madalaim $ 0.391 ja kõrgeim $ 0.4255 näitab aktiivset turu volatiivsust. FBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 39.250767727233885 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.371158255953185.

Lüliajalise tootluse osas on FB muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, +2.04% 24 tunni vältel +6.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fractal Bitcoin (FB) – turuteave

No.761

$ 29.40M
$ 29.40M$ 29.40M

$ 54.11K
$ 54.11K$ 54.11K

$ 87.09M
$ 87.09M$ 87.09M

70.90M
70.90M 70.90M

210,000,000
210,000,000 210,000,000

129,640,325
129,640,325 129,640,325

33.76%

FRACTAL

Fractal Bitcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 29.40M $ 54.11K 24 tunnise kauplemismahuga. FB ringlev varu on 70.90M, mille koguvaru on 129640325. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 87.09M.

Fractal Bitcoin (FB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Fractal Bitcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.008293+2.04%
30 päeva$ -0.0351-7.81%
60 päeva$ -0.0421-9.22%
90 päeva$ -0.1059-20.35%
Fractal Bitcoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris FB muutuse $ +0.008293 (+2.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Fractal Bitcoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0351 (-7.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Fractal Bitcoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FB $ -0.0421 (-9.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Fractal Bitcoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1059 (-20.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Fractal Bitcoin (FB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Fractal Bitcoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Fractal Bitcoin (FB)

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

Fractal Bitcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fractal Bitcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Fractal Bitcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fractal Bitcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Fractal Bitcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fractal Bitcoin (FB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fractal Bitcoin (FB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fractal Bitcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fractal Bitcoin hinna ennustust kohe!

Fractal Bitcoin (FB) tokenoomika

Fractal Bitcoin (FB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Fractal Bitcoin (FB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Fractal Bitcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fractal Bitcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FB kohalike valuutade suhtes

1 Fractal Bitcoin(FB)/VND
10,912.8305
1 Fractal Bitcoin(FB)/AUD
A$0.630344
1 Fractal Bitcoin(FB)/GBP
0.302731
1 Fractal Bitcoin(FB)/EUR
0.352495
1 Fractal Bitcoin(FB)/USD
$0.4147
1 Fractal Bitcoin(FB)/MYR
RM1.745887
1 Fractal Bitcoin(FB)/TRY
16.915613
1 Fractal Bitcoin(FB)/JPY
¥60.9609
1 Fractal Bitcoin(FB)/ARS
ARS$537.870047
1 Fractal Bitcoin(FB)/RUB
33.055737
1 Fractal Bitcoin(FB)/INR
36.290397
1 Fractal Bitcoin(FB)/IDR
Rp6,688.708741
1 Fractal Bitcoin(FB)/KRW
575.968536
1 Fractal Bitcoin(FB)/PHP
23.451285
1 Fractal Bitcoin(FB)/EGP
￡E.20.013422
1 Fractal Bitcoin(FB)/BRL
R$2.23938
1 Fractal Bitcoin(FB)/CAD
C$0.572286
1 Fractal Bitcoin(FB)/BDT
50.361168
1 Fractal Bitcoin(FB)/NGN
636.041978
1 Fractal Bitcoin(FB)/UAH
17.089787
1 Fractal Bitcoin(FB)/VES
Bs55.9845
1 Fractal Bitcoin(FB)/CLP
$399.7708
1 Fractal Bitcoin(FB)/PKR
Rs117.476216
1 Fractal Bitcoin(FB)/KZT
224.522727
1 Fractal Bitcoin(FB)/THB
฿13.39481
1 Fractal Bitcoin(FB)/TWD
NT$12.453441
1 Fractal Bitcoin(FB)/AED
د.إ1.521949
1 Fractal Bitcoin(FB)/CHF
Fr0.33176
1 Fractal Bitcoin(FB)/HKD
HK$3.242954
1 Fractal Bitcoin(FB)/AMD
֏158.523222
1 Fractal Bitcoin(FB)/MAD
.د.م3.728153
1 Fractal Bitcoin(FB)/MXN
$7.825389
1 Fractal Bitcoin(FB)/PLN
1.509508
1 Fractal Bitcoin(FB)/RON
лв1.791504
1 Fractal Bitcoin(FB)/SEK
kr3.960385
1 Fractal Bitcoin(FB)/BGN
лв0.692549
1 Fractal Bitcoin(FB)/HUF
Ft140.00272
1 Fractal Bitcoin(FB)/CZK
8.66723
1 Fractal Bitcoin(FB)/KWD
د.ك0.1264835
1 Fractal Bitcoin(FB)/ILS
1.397539
1 Fractal Bitcoin(FB)/NOK
kr4.225793
1 Fractal Bitcoin(FB)/NZD
$0.696696

Fractal Bitcoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Fractal Bitcoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Fractal Bitcoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fractal Bitcoin kohta

Kui palju on Fractal Bitcoin (FB) tänapäeval väärt?
Reaalajas FB hind USD on 0.4147 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FB/USD hind?
Praegune hind FB/USD on $ 0.4147. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fractal Bitcoin turukapitalisatsioon?
FB turukapitalisatsioon on $ 29.40M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FB ringlev varu?
FB ringlev varu on 70.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FB (ATH) hind?
FB saavutab ATH hinna summas 39.250767727233885 USD.
Mis oli kõigi aegade FB madalaim (ATL) hind?
FB nägi ATL hinda summas 0.371158255953185 USD.
Milline on FB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FB kauplemismaht on $ 54.11K USD.
Kas FB sel aastal kõrgemale ka suundub?
FB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FB hinna ennustust.
Fractal Bitcoin (FB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

FB/USD kalkulaator

Summa

FB
FB
USD
USD

1 FB = 0.4147 USD

Kauplemine: FB

FBUSDT
$0.4148
$0.4148$0.4148
+1.94%

