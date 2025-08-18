Fractal Bitcoin (FB) reaalajas hind on $ 0.4147. Viimase 24 tunni jooksul FB kaubeldud madalaim $ 0.391 ja kõrgeim $ 0.4255 näitab aktiivset turu volatiivsust. FBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 39.250767727233885 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.371158255953185.
Lüliajalise tootluse osas on FB muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, +2.04% 24 tunni vältel +6.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Fractal Bitcoin (FB) – turuteave
No.761
$ 29.40M
$ 29.40M$ 29.40M
$ 54.11K
$ 54.11K$ 54.11K
$ 87.09M
$ 87.09M$ 87.09M
70.90M
70.90M 70.90M
210,000,000
210,000,000 210,000,000
129,640,325
129,640,325 129,640,325
33.76%
FRACTAL
Fractal Bitcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 29.40M$ 54.11K 24 tunnise kauplemismahuga. FB ringlev varu on 70.90M, mille koguvaru on 129640325. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 87.09M.
Fractal Bitcoin (FB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Fractal Bitcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.008293
+2.04%
30 päeva
$ -0.0351
-7.81%
60 päeva
$ -0.0421
-9.22%
90 päeva
$ -0.1059
-20.35%
Fractal Bitcoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris FB muutuse $ +0.008293 (+2.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Fractal Bitcoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0351 (-7.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Fractal Bitcoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FB $ -0.0421 (-9.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Fractal Bitcoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1059 (-20.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Fractal Bitcoin (FB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.
Fractal Bitcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fractal Bitcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Fractal Bitcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fractal Bitcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Fractal Bitcoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Fractal Bitcoin (FB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fractal Bitcoin (FB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fractal Bitcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Fractal Bitcoin (FB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Fractal Bitcoin (FB) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Fractal Bitcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fractal Bitcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.