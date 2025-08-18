FAT NIGGA SEASON (FAT) reaalajas hind on $ 0.002812. Viimase 24 tunni jooksul FAT kaubeldud madalaim $ 0.00265 ja kõrgeim $ 0.002867 näitab aktiivset turu volatiivsust. FATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.025450175150902074 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002360538948983193.
Lüliajalise tootluse osas on FAT muutunud +0.42% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel -13.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FAT NIGGA SEASON (FAT) – turuteave
No.3557
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 55.08K
$ 55.08K$ 55.08K
$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M
0.00
0.00 0.00
999,907,800.9
999,907,800.9 999,907,800.9
999,907,800.9
999,907,800.9 999,907,800.9
0.00%
SOL
FAT NIGGA SEASON praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 55.08K 24 tunnise kauplemismahuga. FAT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999907800.9. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.81M.
FAT NIGGA SEASON (FAT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FAT NIGGA SEASON tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000197
-0.06%
30 päeva
$ -0.002788
-49.79%
60 päeva
$ -0.001866
-39.89%
90 päeva
$ -0.002707
-49.05%
FAT NIGGA SEASON Hinnamuutus täna
Täna registreeris FAT muutuse $ -0.00000197 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FAT NIGGA SEASON 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.002788 (-49.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FAT NIGGA SEASON 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FAT $ -0.001866 (-39.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FAT NIGGA SEASON 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002707 (-49.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FAT NIGGA SEASON (FAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
FAT NIGGA SEASON is a hip-hop and Black community subculture meme.
FAT NIGGA SEASON on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FAT NIGGA SEASON investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse FAT NIGGA SEASON kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FAT NIGGA SEASON ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
FAT NIGGA SEASON hinna ennustus (USD)
Kui palju on FAT NIGGA SEASON (FAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FAT NIGGA SEASON (FAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FAT NIGGA SEASON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
FAT NIGGA SEASON (FAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
FAT NIGGA SEASON (FAT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas FAT NIGGA SEASON osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FAT NIGGA SEASON osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.