FAT NIGGA SEASON logo

FAT NIGGA SEASON hind(FAT)

1 FAT/USD reaalajas hind:

$0.002812
-0.07%1D
USD
FAT NIGGA SEASON (FAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:10:01 (UTC+8)

FAT NIGGA SEASON (FAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00265
24 h madal
$ 0.002867
24 h kõrge

$ 0.00265
$ 0.002867
$ 0.025450175150902074
$ 0.002360538948983193
+0.42%

-0.06%

-13.03%

-13.03%

FAT NIGGA SEASON (FAT) reaalajas hind on $ 0.002812. Viimase 24 tunni jooksul FAT kaubeldud madalaim $ 0.00265 ja kõrgeim $ 0.002867 näitab aktiivset turu volatiivsust. FATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.025450175150902074 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002360538948983193.

Lüliajalise tootluse osas on FAT muutunud +0.42% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel -13.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FAT NIGGA SEASON (FAT) – turuteave

No.3557

$ 0.00
$ 55.08K
$ 2.81M
0.00
999,907,800.9
999,907,800.9
0.00%

SOL

FAT NIGGA SEASON praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 55.08K 24 tunnise kauplemismahuga. FAT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999907800.9. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.81M.

FAT NIGGA SEASON (FAT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FAT NIGGA SEASON tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000197-0.06%
30 päeva$ -0.002788-49.79%
60 päeva$ -0.001866-39.89%
90 päeva$ -0.002707-49.05%
FAT NIGGA SEASON Hinnamuutus täna

Täna registreeris FAT muutuse $ -0.00000197 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FAT NIGGA SEASON 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.002788 (-49.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FAT NIGGA SEASON 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FAT $ -0.001866 (-39.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FAT NIGGA SEASON 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002707 (-49.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FAT NIGGA SEASON (FAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FAT NIGGA SEASON hinnaajaloo lehte.

Mis on FAT NIGGA SEASON (FAT)

FAT NIGGA SEASON is a hip-hop and Black community subculture meme.

FAT NIGGA SEASON on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FAT NIGGA SEASON investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FAT NIGGA SEASON kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FAT NIGGA SEASON ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FAT NIGGA SEASON hinna ennustus (USD)

Kui palju on FAT NIGGA SEASON (FAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FAT NIGGA SEASON (FAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FAT NIGGA SEASON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FAT NIGGA SEASON hinna ennustust kohe!

FAT NIGGA SEASON (FAT) tokenoomika

FAT NIGGA SEASON (FAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FAT NIGGA SEASON (FAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FAT NIGGA SEASON osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FAT NIGGA SEASON osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FAT kohalike valuutade suhtes

1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/VND
73.99778
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/AUD
A$0.00427424
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/GBP
0.00205276
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/EUR
0.0023902
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/USD
$0.002812
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/MYR
RM0.01183852
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/TRY
0.11470148
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/JPY
¥0.413364
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/ARS
ARS$3.64719212
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/RUB
0.22414452
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/INR
0.24607812
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/IDR
Rp45.35483236
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/KRW
3.90553056
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/PHP
0.1590186
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/EGP
￡E.0.13570712
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/BRL
R$0.0151848
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/CAD
C$0.00388056
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/BDT
0.34148928
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/NGN
4.31287688
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/UAH
0.11588252
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/VES
Bs0.37962
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/CLP
$2.710768
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/PKR
Rs0.79658336
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/KZT
1.52244492
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/THB
฿0.0908276
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/TWD
NT$0.08444436
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/AED
د.إ0.01032004
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/CHF
Fr0.0022496
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/HKD
HK$0.02198984
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/AMD
֏1.07491512
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/MAD
.د.م0.02527988
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/MXN
$0.05306244
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/PLN
0.01023568
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/RON
лв0.01214784
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/SEK
kr0.0268546
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/BGN
лв0.00469604
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/HUF
Ft0.9493312
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/CZK
0.0587708
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/KWD
د.ك0.00085766
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/ILS
0.00947644
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/NOK
kr0.02865428
1 FAT NIGGA SEASON(FAT)/NZD
$0.00472416

FAT NIGGA SEASON ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FAT NIGGA SEASON võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse FAT NIGGA SEASON ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FAT NIGGA SEASON kohta

Kui palju on FAT NIGGA SEASON (FAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas FAT hind USD on 0.002812 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FAT/USD hind?
Praegune hind FAT/USD on $ 0.002812. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FAT NIGGA SEASON turukapitalisatsioon?
FAT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FAT ringlev varu?
FAT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FAT (ATH) hind?
FAT saavutab ATH hinna summas 0.025450175150902074 USD.
Mis oli kõigi aegade FAT madalaim (ATL) hind?
FAT nägi ATL hinda summas 0.002360538948983193 USD.
Milline on FAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FAT kauplemismaht on $ 55.08K USD.
Kas FAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
FAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FAT hinna ennustust.
FAT NIGGA SEASON (FAT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

