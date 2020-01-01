Harvest Finance (FARM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Harvest Finance (FARM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Harvest Finance (FARM) teave Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations. Ametlik veebisait: https://harvest.finance/ Valge raamat: https://medium.com/harvest-finance/the-harvest-finance-project-338c3e5806fc Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xa0246c9032bC3A600820415aE600c6388619A14D Ostke FARM kohe!

Harvest Finance (FARM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Harvest Finance (FARM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.82M $ 19.82M $ 19.82M Koguvaru: $ 690.42K $ 690.42K $ 690.42K Ringlev varu: $ 672.18K $ 672.18K $ 672.18K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.36M $ 20.36M $ 20.36M Kõigi aegade kõrgeim: $ 490.86 $ 490.86 $ 490.86 Kõigi aegade madalaim: $ 20.47768873365183 $ 20.47768873365183 $ 20.47768873365183 Praegune hind: $ 29.49 $ 29.49 $ 29.49 Lisateave Harvest Finance (FARM) hinna kohta

Harvest Finance (FARM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Harvest Finance (FARM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FARM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FARM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FARM tokeni tokenoomikat, avastage FARM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FARM Kas olete huvitatud Harvest Finance (FARM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FARM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FARM MEXC-ist osta!

Harvest Finance (FARM) hinna ajalugu FARM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FARM hinna ajalugu kohe!

FARM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FARM võiks suunduda? Meie FARM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FARM tokeni hinna ennustust kohe!

