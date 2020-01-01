Fandomdao (FAND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fandomdao (FAND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fandomdao (FAND) teave Fandomdao is a new Web 3.0 SocialFi platform for the global fandom of famous and new artists around the world. Ametlik veebisait: https://www.fandomdao.com/ Valge raamat: https://fandomdao.gitbook.io/fandomdao Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x8132a61eff71fec65e6dfb3406f4f64e55c69a82#code Ostke FAND kohe!

Fandomdao (FAND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fandomdao (FAND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 Koguvaru: $ 5.00B Ringlev varu: $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 99.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.8 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00431498284483548 Praegune hind: $ 0.019827

Fandomdao (FAND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fandomdao (FAND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FAND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FAND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FAND tokeni tokenoomikat, avastage FAND tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FAND Kas olete huvitatud Fandomdao (FAND) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FAND ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FAND MEXC-ist osta!

Fandomdao (FAND) hinna ajalugu FAND hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FAND hinna ajalugu kohe!

FAND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FAND võiks suunduda? Meie FAND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FAND tokeni hinna ennustust kohe!

