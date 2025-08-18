Rohkem infot FAND

Fandomdao hind(FAND)

1 FAND/USD reaalajas hind:

$0.019531
+0.01%1D
USD
Fandomdao (FAND) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Fandomdao (FAND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.019528
24 h madal
$ 0.019541
24 h kõrge

$ 0.019528
$ 0.019541
$ 0.10515984987644081
$ 0.00431498284483548
0.00%

+0.01%

-0.04%

-0.04%

Fandomdao (FAND) reaalajas hind on $ 0.019531. Viimase 24 tunni jooksul FAND kaubeldud madalaim $ 0.019528 ja kõrgeim $ 0.019541 näitab aktiivset turu volatiivsust. FANDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.10515984987644081 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00431498284483548.

Lüliajalise tootluse osas on FAND muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel -0.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fandomdao (FAND) – turuteave

No.7797

$ 0.00
$ 115.56K
$ 97.66M
0.00
5,000,000,000
5,000,000,000
0.00%

BSC

Fandomdao praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 115.56K 24 tunnise kauplemismahuga. FAND ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 97.66M.

Fandomdao (FAND) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Fandomdao tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000195+0.01%
30 päeva$ +0.000371+1.93%
60 päeva$ +0.000161+0.83%
90 päeva$ -0.001003-4.89%
Fandomdao Hinnamuutus täna

Täna registreeris FAND muutuse $ +0.00000195 (+0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Fandomdao 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000371 (+1.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Fandomdao 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FAND $ +0.000161 (+0.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Fandomdao 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001003 (-4.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Fandomdao (FAND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Fandomdao hinnaajaloo lehte.

Mis on Fandomdao (FAND)

Fandomdao is a new Web 3.0 SocialFi platform for the global fandom of famous and new artists around the world.

Fandomdao on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fandomdao investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FAND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Fandomdao kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fandomdao ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Fandomdao hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fandomdao (FAND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fandomdao (FAND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fandomdao nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fandomdao hinna ennustust kohe!

Fandomdao (FAND) tokenoomika

Fandomdao (FAND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FAND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Fandomdao (FAND) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Fandomdao osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fandomdao osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FAND kohalike valuutade suhtes

1 Fandomdao(FAND)/VND
513.958265
1 Fandomdao(FAND)/AUD
A$0.02988243
1 Fandomdao(FAND)/GBP
0.01425763
1 Fandomdao(FAND)/EUR
0.01660135
1 Fandomdao(FAND)/USD
$0.019531
1 Fandomdao(FAND)/MYR
RM0.08222551
1 Fandomdao(FAND)/TRY
0.79784135
1 Fandomdao(FAND)/JPY
¥2.871057
1 Fandomdao(FAND)/ARS
ARS$25.29909023
1 Fandomdao(FAND)/RUB
1.55544884
1 Fandomdao(FAND)/INR
1.70915781
1 Fandomdao(FAND)/IDR
Rp315.01608493
1 Fandomdao(FAND)/KRW
27.12621528
1 Fandomdao(FAND)/PHP
1.10447805
1 Fandomdao(FAND)/EGP
￡E.0.94158951
1 Fandomdao(FAND)/BRL
R$0.1054674
1 Fandomdao(FAND)/CAD
C$0.02695278
1 Fandomdao(FAND)/BDT
2.37184464
1 Fandomdao(FAND)/NGN
29.95547594
1 Fandomdao(FAND)/UAH
0.80487251
1 Fandomdao(FAND)/VES
Bs2.636685
1 Fandomdao(FAND)/CLP
$18.827884
1 Fandomdao(FAND)/PKR
Rs5.53274168
1 Fandomdao(FAND)/KZT
10.57427871
1 Fandomdao(FAND)/THB
฿0.63143723
1 Fandomdao(FAND)/TWD
NT$0.58651593
1 Fandomdao(FAND)/AED
د.إ0.07167877
1 Fandomdao(FAND)/CHF
Fr0.0156248
1 Fandomdao(FAND)/HKD
HK$0.15273242
1 Fandomdao(FAND)/AMD
֏7.46592006
1 Fandomdao(FAND)/MAD
.د.م0.17558369
1 Fandomdao(FAND)/MXN
$0.36562032
1 Fandomdao(FAND)/PLN
0.07089753
1 Fandomdao(FAND)/RON
лв0.08437392
1 Fandomdao(FAND)/SEK
kr0.18632574
1 Fandomdao(FAND)/BGN
лв0.03261677
1 Fandomdao(FAND)/HUF
Ft6.58936878
1 Fandomdao(FAND)/CZK
0.40800259
1 Fandomdao(FAND)/KWD
د.ك0.005956955
1 Fandomdao(FAND)/ILS
0.06581947
1 Fandomdao(FAND)/NOK
kr0.19843496
1 Fandomdao(FAND)/NZD
$0.03281208

Fandomdao ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Fandomdao võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Fandomdao ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fandomdao kohta

Kui palju on Fandomdao (FAND) tänapäeval väärt?
Reaalajas FAND hind USD on 0.019531 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FAND/USD hind?
Praegune hind FAND/USD on $ 0.019531. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fandomdao turukapitalisatsioon?
FAND turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FAND ringlev varu?
FAND ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FAND (ATH) hind?
FAND saavutab ATH hinna summas 0.10515984987644081 USD.
Mis oli kõigi aegade FAND madalaim (ATL) hind?
FAND nägi ATL hinda summas 0.00431498284483548 USD.
Milline on FAND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FAND kauplemismaht on $ 115.56K USD.
Kas FAND sel aastal kõrgemale ka suundub?
FAND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FAND hinna ennustust.
2025-08-18

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

