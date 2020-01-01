FANC (FANC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FANC (FANC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FANC (FANC) teave fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance. Ametlik veebisait: https://fanc.io/ Valge raamat: https://fanc-1.gitbook.io/fanc-whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xbB126042235E6bD38B17744cb31a8bF4A206c045 Ostke FANC kohe!

FANC (FANC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FANC (FANC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.15M $ 7.15M $ 7.15M Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.18M $ 10.18M $ 10.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.499 $ 7.499 $ 7.499 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00315495771500025 $ 0.00315495771500025 $ 0.00315495771500025 Praegune hind: $ 0.005092 $ 0.005092 $ 0.005092 Lisateave FANC (FANC) hinna kohta

FANC (FANC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FANC (FANC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FANC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FANC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FANC tokeni tokenoomikat, avastage FANC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FANC Kas olete huvitatud FANC (FANC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FANC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FANC MEXC-ist osta!

FANC (FANC) hinna ajalugu FANC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FANC hinna ajalugu kohe!

FANC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FANC võiks suunduda? Meie FANC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FANC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!