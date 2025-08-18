FANC (FANC) reaalajas hind on $ 0.005568. Viimase 24 tunni jooksul FANC kaubeldud madalaim $ 0.005431 ja kõrgeim $ 0.005624 näitab aktiivset turu volatiivsust. FANCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.399394243120854 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00315495771500025.
Lüliajalise tootluse osas on FANC muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +2.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FANC (FANC) – turuteave
FANC praegune turukapitalisatsioon on $ 7.82M$ 108.35K 24 tunnise kauplemismahuga. FANC ringlev varu on 1.40B, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.14M.
FANC (FANC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FANC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000497
-8.20%
60 päeva
$ -0.000762
-12.04%
90 päeva
$ +0.000732
+15.13%
FANC Hinnamuutus täna
Täna registreeris FANC muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FANC 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000497 (-8.20%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FANC 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FANC $ -0.000762 (-12.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FANC 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000732 (+15.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FANC (FANC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance.
FANC on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FANC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse FANC kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FANC ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
FANC hinna ennustus (USD)
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.