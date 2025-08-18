Rohkem infot FANC

FANC logo

FANC hind(FANC)

1 FANC/USD reaalajas hind:

$0.005568
0.00%1D
USD
FANC (FANC) reaalajas hinnagraafik
FANC (FANC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.005431
24 h madal
$ 0.005624
24 h kõrge

$ 0.005431
$ 0.005624
$ 4.399394243120854
$ 0.00315495771500025
0.00%

0.00%

+2.16%

+2.16%

FANC (FANC) reaalajas hind on $ 0.005568. Viimase 24 tunni jooksul FANC kaubeldud madalaim $ 0.005431 ja kõrgeim $ 0.005624 näitab aktiivset turu volatiivsust. FANCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.399394243120854 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00315495771500025.

Lüliajalise tootluse osas on FANC muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +2.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FANC (FANC) – turuteave

No.1254

$ 7.82M
$ 108.35K
$ 11.14M
1.40B
2,000,000,000
2,000,000,000
70.23%

ETH

FANC praegune turukapitalisatsioon on $ 7.82M $ 108.35K 24 tunnise kauplemismahuga. FANC ringlev varu on 1.40B, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.14M.

FANC (FANC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FANC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000497-8.20%
60 päeva$ -0.000762-12.04%
90 päeva$ +0.000732+15.13%
FANC Hinnamuutus täna

Täna registreeris FANC muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FANC 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000497 (-8.20%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FANC 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FANC $ -0.000762 (-12.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FANC 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000732 (+15.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FANC (FANC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FANC hinnaajaloo lehte.

Mis on FANC (FANC)

fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance.

FANC on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FANC investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FANC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FANC kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FANC ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FANC hinna ennustus (USD)

Kui palju on FANC (FANC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FANC (FANC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FANC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FANC hinna ennustust kohe!

FANC (FANC) tokenoomika

FANC (FANC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FANC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FANC (FANC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FANC osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FANC osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FANC kohalike valuutade suhtes

1 FANC(FANC)/VND
146.52192
1 FANC(FANC)/AUD
A$0.00846336
1 FANC(FANC)/GBP
0.00406464
1 FANC(FANC)/EUR
0.0047328
1 FANC(FANC)/USD
$0.005568
1 FANC(FANC)/MYR
RM0.02344128
1 FANC(FANC)/TRY
0.22711872
1 FANC(FANC)/JPY
¥0.818496
1 FANC(FANC)/ARS
ARS$7.22175168
1 FANC(FANC)/RUB
0.44382528
1 FANC(FANC)/INR
0.48725568
1 FANC(FANC)/IDR
Rp89.80643904
1 FANC(FANC)/KRW
7.73328384
1 FANC(FANC)/PHP
0.3148704
1 FANC(FANC)/EGP
￡E.0.26871168
1 FANC(FANC)/BRL
R$0.0300672
1 FANC(FANC)/CAD
C$0.00768384
1 FANC(FANC)/BDT
0.67617792
1 FANC(FANC)/NGN
8.53986432
1 FANC(FANC)/UAH
0.22945728
1 FANC(FANC)/VES
Bs0.75168
1 FANC(FANC)/CLP
$5.367552
1 FANC(FANC)/PKR
Rs1.57730304
1 FANC(FANC)/KZT
3.01457088
1 FANC(FANC)/THB
฿0.1798464
1 FANC(FANC)/TWD
NT$0.16720704
1 FANC(FANC)/AED
د.إ0.02043456
1 FANC(FANC)/CHF
Fr0.0044544
1 FANC(FANC)/HKD
HK$0.04354176
1 FANC(FANC)/AMD
֏2.12842368
1 FANC(FANC)/MAD
.د.م0.05005632
1 FANC(FANC)/MXN
$0.10506816
1 FANC(FANC)/PLN
0.02026752
1 FANC(FANC)/RON
лв0.02405376
1 FANC(FANC)/SEK
kr0.0531744
1 FANC(FANC)/BGN
лв0.00929856
1 FANC(FANC)/HUF
Ft1.8797568
1 FANC(FANC)/CZK
0.1163712
1 FANC(FANC)/KWD
د.ك0.00169824
1 FANC(FANC)/ILS
0.01876416
1 FANC(FANC)/NOK
kr0.05673792
1 FANC(FANC)/NZD
$0.00935424

FANC ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FANC võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse FANC ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FANC kohta

Kui palju on FANC (FANC) tänapäeval väärt?
Reaalajas FANC hind USD on 0.005568 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FANC/USD hind?
Praegune hind FANC/USD on $ 0.005568. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FANC turukapitalisatsioon?
FANC turukapitalisatsioon on $ 7.82M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FANC ringlev varu?
FANC ringlev varu on 1.40B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FANC (ATH) hind?
FANC saavutab ATH hinna summas 4.399394243120854 USD.
Mis oli kõigi aegade FANC madalaim (ATL) hind?
FANC nägi ATL hinda summas 0.00315495771500025 USD.
Milline on FANC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FANC kauplemismaht on $ 108.35K USD.
Kas FANC sel aastal kõrgemale ka suundub?
FANC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FANC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

FANC/USD kalkulaator

Summa

FANC
FANC
USD
USD

1 FANC = 0.005568 USD

Kauplemine: FANC

