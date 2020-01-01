DeepFakeAI (FAKEAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DeepFakeAI (FAKEAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DeepFakeAI (FAKEAI) teave DeepFakeAI is a program designed to allow users to create deepfakes with just a few clicks, utilizing the corollary token $FAKEAI to turn a useful and entertaining tool into the backbone of a token built to increase in value. Ametlik veebisait: https://fakeai.io/ Valge raamat: https://fakeai.io/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x5aef5bba19e6a1644805bd4f5c93c8557b87c62c Ostke FAKEAI kohe!

DeepFakeAI (FAKEAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DeepFakeAI (FAKEAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 954.91M $ 954.91M $ 954.91M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.046499 $ 0.046499 $ 0.046499 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001313484709658 $ 0.00001313484709658 $ 0.00001313484709658 Praegune hind: $ 0.002069 $ 0.002069 $ 0.002069 Lisateave DeepFakeAI (FAKEAI) hinna kohta

DeepFakeAI (FAKEAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DeepFakeAI (FAKEAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FAKEAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FAKEAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FAKEAI tokeni tokenoomikat, avastage FAKEAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FAKEAI Kas olete huvitatud DeepFakeAI (FAKEAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FAKEAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FAKEAI MEXC-ist osta!

DeepFakeAI (FAKEAI) hinna ajalugu FAKEAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FAKEAI hinna ajalugu kohe!

FAKEAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FAKEAI võiks suunduda? Meie FAKEAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FAKEAI tokeni hinna ennustust kohe!

