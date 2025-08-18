Rohkem infot FAKEAI

DeepFakeAI logo

DeepFakeAI hind(FAKEAI)

1 FAKEAI/USD reaalajas hind:

$0.00231
-1.78%1D
USD
DeepFakeAI (FAKEAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:28:57 (UTC+8)

DeepFakeAI (FAKEAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002287
24 h madal
$ 0.002484
24 h kõrge

$ 0.002287
$ 0.002484
$ 0.04428548990789404
$ 0.00001313484709658
+1.00%

-1.78%

-1.29%

-1.29%

DeepFakeAI (FAKEAI) reaalajas hind on $ 0.00231. Viimase 24 tunni jooksul FAKEAI kaubeldud madalaim $ 0.002287 ja kõrgeim $ 0.002484 näitab aktiivset turu volatiivsust. FAKEAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04428548990789404 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001313484709658.

Lüliajalise tootluse osas on FAKEAI muutunud +1.00% viimase tunni jooksul, -1.78% 24 tunni vältel -1.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DeepFakeAI (FAKEAI) – turuteave

No.4506

$ 0.00
$ 2.63K
$ 2.31M
0.00
1,000,000,000
954,907,649.6
0.00%

ETH

DeepFakeAI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 2.63K 24 tunnise kauplemismahuga. FAKEAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 954907649.6. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.31M.

DeepFakeAI (FAKEAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DeepFakeAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00004186-1.78%
30 päeva$ +0.000282+13.90%
60 päeva$ +0.000711+44.46%
90 päeva$ -0.0001-4.15%
DeepFakeAI Hinnamuutus täna

Täna registreeris FAKEAI muutuse $ -0.00004186 (-1.78%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DeepFakeAI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000282 (+13.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DeepFakeAI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FAKEAI $ +0.000711 (+44.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DeepFakeAI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001 (-4.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DeepFakeAI (FAKEAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DeepFakeAI hinnaajaloo lehte.

Mis on DeepFakeAI (FAKEAI)

DeepFakeAI is a program designed to allow users to create deepfakes with just a few clicks, utilizing the corollary token $FAKEAI to turn a useful and entertaining tool into the backbone of a token built to increase in value.

DeepFakeAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DeepFakeAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FAKEAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DeepFakeAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DeepFakeAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DeepFakeAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on DeepFakeAI (FAKEAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeepFakeAI (FAKEAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeepFakeAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DeepFakeAI hinna ennustust kohe!

DeepFakeAI (FAKEAI) tokenoomika

DeepFakeAI (FAKEAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FAKEAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DeepFakeAI (FAKEAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DeepFakeAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DeepFakeAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FAKEAI kohalike valuutade suhtes

1 DeepFakeAI(FAKEAI)/VND
60.78765
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/AUD
A$0.0035112
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/GBP
0.0016863
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/EUR
0.0019635
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/USD
$0.00231
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/MYR
RM0.0097251
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/TRY
0.0942249
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/JPY
¥0.33957
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/ARS
ARS$2.9960931
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/RUB
0.1841301
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/INR
0.2021481
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/IDR
Rp37.2580593
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/KRW
3.2083128
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/PHP
0.1306305
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/EGP
￡E.0.1114806
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/BRL
R$0.012474
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/CAD
C$0.0031878
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/BDT
0.2805264
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/NGN
3.5429394
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/UAH
0.0951951
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/VES
Bs0.31185
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/CLP
$2.22684
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/PKR
Rs0.6543768
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/KZT
1.2506571
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/THB
฿0.0748209
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/TWD
NT$0.0693693
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/AED
د.إ0.0084777
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/CHF
Fr0.001848
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/HKD
HK$0.0180642
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/AMD
֏0.8830206
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/MAD
.د.م0.0207669
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/MXN
$0.0435897
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/PLN
0.0084084
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/RON
лв0.0099792
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/SEK
kr0.0220605
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/BGN
лв0.0038577
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/HUF
Ft0.779856
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/CZK
0.048279
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/KWD
د.ك0.00070455
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/ILS
0.0077847
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/NOK
kr0.0235389
1 DeepFakeAI(FAKEAI)/NZD
$0.0038808

DeepFakeAI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DeepFakeAI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse DeepFakeAI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeepFakeAI kohta

Kui palju on DeepFakeAI (FAKEAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas FAKEAI hind USD on 0.00231 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FAKEAI/USD hind?
Praegune hind FAKEAI/USD on $ 0.00231. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DeepFakeAI turukapitalisatsioon?
FAKEAI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FAKEAI ringlev varu?
FAKEAI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FAKEAI (ATH) hind?
FAKEAI saavutab ATH hinna summas 0.04428548990789404 USD.
Mis oli kõigi aegade FAKEAI madalaim (ATL) hind?
FAKEAI nägi ATL hinda summas 0.00001313484709658 USD.
Milline on FAKEAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FAKEAI kauplemismaht on $ 2.63K USD.
Kas FAKEAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
FAKEAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FAKEAI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

