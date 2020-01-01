Freysa (FAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Freysa (FAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FAI is an AI concept token. Ametlik veebisait: https://www.freysa.ai/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xb33Ff54b9F7242EF1593d2C9Bcd8f9df46c77935

Freysa (FAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Freysa (FAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 102.70M $ 102.70M $ 102.70M Koguvaru: $ 8.19B $ 8.19B $ 8.19B Ringlev varu: $ 8.19B $ 8.19B $ 8.19B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 102.70M $ 102.70M $ 102.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.09678 $ 0.09678 $ 0.09678 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000012666083405308 $ 0.000012666083405308 $ 0.000012666083405308 Praegune hind: $ 0.01254 $ 0.01254 $ 0.01254 Lisateave Freysa (FAI) hinna kohta

Freysa (FAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Freysa (FAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FAI tokeni tokenoomikat, avastage FAI tokeni reaalajas hinda!

