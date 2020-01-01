Defactor (FACTR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Defactor (FACTR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Defactor (FACTR) teave Defactor is a platform that enables the tokenization of RWAs (Real world assets) and the businesses which control them to access DeFi liquidity. Defactor uses blockchain technology to improve access for a range of Asset Classes from Trade Finance and Invoice Factoring to Government Bonds. Ametlik veebisait: https://defactor.com/ Valge raamat: https://defactor.docsend.com/view/ndqzghfjjat5a5ik Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xe0bCEEF36F3a6eFDd5EEBFACD591423f8549B9D5

Defactor (FACTR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Defactor (FACTR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: $ 126.94M $ 126.94M $ 126.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.67M $ 7.67M $ 7.67M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.247 $ 0.247 $ 0.247 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.025583 $ 0.025583 $ 0.025583 Lisateave Defactor (FACTR) hinna kohta

Defactor (FACTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Defactor (FACTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FACTR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FACTR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FACTR tokeni tokenoomikat, avastage FACTR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FACTR Kas olete huvitatud Defactor (FACTR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FACTR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

Defactor (FACTR) hinna ajalugu FACTR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FACTR hinna ajalugu kohe!

FACTR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FACTR võiks suunduda? Meie FACTR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FACTR tokeni hinna ennustust kohe!

