Mis on Defactor (FACTR)

Defactor is a platform that enables the tokenization of RWAs (Real world assets) and the businesses which control them to access DeFi liquidity. Defactor uses blockchain technology to improve access for a range of Asset Classes from Trade Finance and Invoice Factoring to Government Bonds.

Defactor hinna ennustus (USD)

Kui palju on Defactor (FACTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Defactor (FACTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Defactor nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Defactor (FACTR) tokenoomika

Defactor (FACTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FACTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Defactor ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Defactor võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Defactor kohta Kui palju on Defactor (FACTR) tänapäeval väärt? Reaalajas FACTR hind USD on 0.030659 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FACTR/USD hind? $ 0.030659 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FACTR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Defactor turukapitalisatsioon? FACTR turukapitalisatsioon on $ 3.89M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FACTR ringlev varu? FACTR ringlev varu on 126.94M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FACTR (ATH) hind? FACTR saavutab ATH hinna summas 4.45438241196969 USD . Mis oli kõigi aegade FACTR madalaim (ATL) hind? FACTR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FACTR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FACTR kauplemismaht on $ 10.49K USD .

