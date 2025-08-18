Defactor (FACTR) reaalajas hind on $ 0.030659. Viimase 24 tunni jooksul FACTR kaubeldud madalaim $ 0.029767 ja kõrgeim $ 0.030923 näitab aktiivset turu volatiivsust. FACTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.45438241196969 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on FACTR muutunud +0.57% viimase tunni jooksul, -0.49% 24 tunni vältel +8.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Defactor (FACTR) – turuteave
No.1554
$ 3.89M
$ 10.49K
$ 9.20M
126.94M
300,000,000
300,000,000
42.31%
MATIC
Defactor praegune turukapitalisatsioon on $ 3.89M$ 10.49K 24 tunnise kauplemismahuga. FACTR ringlev varu on 126.94M, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.20M.
Defactor (FACTR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Defactor tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00015016
-0.49%
30 päeva
$ +0.0073
+31.25%
60 päeva
$ +0.012493
+68.77%
90 päeva
$ +0.008683
+39.51%
Defactor Hinnamuutus täna
Täna registreeris FACTR muutuse $ -0.00015016 (-0.49%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Defactor 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0073 (+31.25%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Defactor 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FACTR $ +0.012493 (+68.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Defactor 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.008683 (+39.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Defactor (FACTR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Defactor is a platform that enables the tokenization of RWAs (Real world assets) and the businesses which control them to access DeFi liquidity. Defactor uses blockchain technology to improve access for a range of Asset Classes from Trade Finance and Invoice Factoring to Government Bonds.
Defactor hinna ennustus (USD)
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.