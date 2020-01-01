fact (FACT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi fact (FACT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

fact (FACT) teave FACT0RN uses integer factorization as its PoW instead of hashing. The RSA cryptographic system has been widely used to secure data online by relying on the difficulty of factoring integers. Banks today use it to secure their data. fact0rn development was funded by Coinbase. Ametlik veebisait: https://fact0rn.io/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1AJ5_MTIhdI-lz8X35WGi20JNnbN_q2vn/view Plokiahela Explorer: https://factexplorer.io/ Ostke FACT kohe!

fact (FACT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage fact (FACT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Koguvaru: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Ringlev varu: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 110 $ 110 $ 110 Kõigi aegade madalaim: $ 1.7893721466391157 $ 1.7893721466391157 $ 1.7893721466391157 Praegune hind: $ 2.87 $ 2.87 $ 2.87 Lisateave fact (FACT) hinna kohta

fact (FACT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud fact (FACT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FACT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FACT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FACT tokeni tokenoomikat, avastage FACT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FACT Kas olete huvitatud fact (FACT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FACT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FACT MEXC-ist osta!

fact (FACT) hinna ajalugu FACT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FACT hinna ajalugu kohe!

FACT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FACT võiks suunduda? Meie FACT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FACT tokeni hinna ennustust kohe!

