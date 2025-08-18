Rohkem infot FACT

fact hind(FACT)

1 FACT/USD reaalajas hind:

$3.04
0.00%1D
USD
fact (FACT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:09:40 (UTC+8)

fact (FACT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.76
24 h madal
$ 3.09
24 h kõrge

$ 2.76
$ 3.09
$ 110.14399679956479
$ 1.7893721466391157
0.00%

0.00%

-5.30%

-5.30%

fact (FACT) reaalajas hind on $ 3.04. Viimase 24 tunni jooksul FACT kaubeldud madalaim $ 2.76 ja kõrgeim $ 3.09 näitab aktiivset turu volatiivsust. FACTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 110.14399679956479 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.7893721466391157.

Lüliajalise tootluse osas on FACT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -5.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

fact (FACT) – turuteave

No.1655

$ 3.23M
$ 8.58K
$ 3.23M
1.06M
1,062,702.78208286
FACT

fact praegune turukapitalisatsioon on $ 3.23M $ 8.58K 24 tunnise kauplemismahuga. FACT ringlev varu on 1.06M, mille koguvaru on 1062702.78208286. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

fact (FACT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse fact tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.47+18.28%
60 päeva$ +0.22+7.80%
90 päeva$ -0.33-9.80%
fact Hinnamuutus täna

Täna registreeris FACT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

fact 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.47 (+18.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

fact 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FACT $ +0.22 (+7.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

fact 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.33 (-9.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada fact (FACT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe fact hinnaajaloo lehte.

Mis on fact (FACT)

FACT0RN uses integer factorization as its PoW instead of hashing. The RSA cryptographic system has been widely used to secure data online by relying on the difficulty of factoring integers. Banks today use it to secure their data. fact0rn development was funded by Coinbase.

fact on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie fact investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FACT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse fact kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie fact ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

fact hinna ennustus (USD)

Kui palju on fact (FACT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie fact (FACT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida fact nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake fact hinna ennustust kohe!

fact (FACT) tokenoomika

fact (FACT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FACT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

fact (FACT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas fact osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust fact osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FACT kohalike valuutade suhtes

1 fact(FACT)/VND
79,997.6
1 fact(FACT)/AUD
A$4.6208
1 fact(FACT)/GBP
2.2192
1 fact(FACT)/EUR
2.584
1 fact(FACT)/USD
$3.04
1 fact(FACT)/MYR
RM12.7984
1 fact(FACT)/TRY
124.0016
1 fact(FACT)/JPY
¥446.88
1 fact(FACT)/ARS
ARS$3,942.9104
1 fact(FACT)/RUB
242.3184
1 fact(FACT)/INR
266.0304
1 fact(FACT)/IDR
Rp49,032.2512
1 fact(FACT)/KRW
4,222.1952
1 fact(FACT)/PHP
171.912
1 fact(FACT)/EGP
￡E.146.7104
1 fact(FACT)/BRL
R$16.416
1 fact(FACT)/CAD
C$4.1952
1 fact(FACT)/BDT
369.1776
1 fact(FACT)/NGN
4,662.5696
1 fact(FACT)/UAH
125.2784
1 fact(FACT)/VES
Bs410.4
1 fact(FACT)/CLP
$2,930.56
1 fact(FACT)/PKR
Rs861.1712
1 fact(FACT)/KZT
1,645.8864
1 fact(FACT)/THB
฿98.192
1 fact(FACT)/TWD
NT$91.2912
1 fact(FACT)/AED
د.إ11.1568
1 fact(FACT)/CHF
Fr2.432
1 fact(FACT)/HKD
HK$23.7728
1 fact(FACT)/AMD
֏1,162.0704
1 fact(FACT)/MAD
.د.م27.3296
1 fact(FACT)/MXN
$57.3648
1 fact(FACT)/PLN
11.0656
1 fact(FACT)/RON
лв13.1328
1 fact(FACT)/SEK
kr29.032
1 fact(FACT)/BGN
лв5.0768
1 fact(FACT)/HUF
Ft1,026.304
1 fact(FACT)/CZK
63.536
1 fact(FACT)/KWD
د.ك0.9272
1 fact(FACT)/ILS
10.2448
1 fact(FACT)/NOK
kr30.9776
1 fact(FACT)/NZD
$5.1072

fact ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest fact võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse fact ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse fact kohta

Kui palju on fact (FACT) tänapäeval väärt?
Reaalajas FACT hind USD on 3.04 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FACT/USD hind?
Praegune hind FACT/USD on $ 3.04. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on fact turukapitalisatsioon?
FACT turukapitalisatsioon on $ 3.23M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FACT ringlev varu?
FACT ringlev varu on 1.06M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FACT (ATH) hind?
FACT saavutab ATH hinna summas 110.14399679956479 USD.
Mis oli kõigi aegade FACT madalaim (ATL) hind?
FACT nägi ATL hinda summas 1.7893721466391157 USD.
Milline on FACT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FACT kauplemismaht on $ 8.58K USD.
Kas FACT sel aastal kõrgemale ka suundub?
FACT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FACT hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:09:40 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 FACT = 3.04 USD

$3.04
