Friend3 (F3) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Friend3 (F3) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Friend3 (F3) teave Friend3 is a leading social dApp where anyone can make friends and profits in the Web3 world. We're revolutionizing the social monetization landscape by offering customizable pay-per-group communities and introducing a decentralized donation mechanism, enabling passive income for all. This boosts direct financial incentives for content creators, thereby completing the creator economy's ecological loop. Ametlik veebisait: https://friend3.group/ Valge raamat: https://docs.friend3.group/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x9e57e83ad79ac5312ba82940ba037ed30600e167 Ostke F3 kohe!

Friend3 (F3) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Friend3 (F3) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2615 $ 0.2615 $ 0.2615 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001736935263798042 $ 0.001736935263798042 $ 0.001736935263798042 Praegune hind: $ 0.00303 $ 0.00303 $ 0.00303 Lisateave Friend3 (F3) hinna kohta

Friend3 (F3) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Friend3 (F3) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate F3 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: F3 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate F3 tokeni tokenoomikat, avastage F3 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust F3 Kas olete huvitatud Friend3 (F3) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid F3 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas F3 MEXC-ist osta!

Friend3 (F3) hinna ajalugu F3 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage F3 hinna ajalugu kohe!

F3 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu F3 võiks suunduda? Meie F3 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake F3 tokeni hinna ennustust kohe!

