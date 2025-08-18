Mis on Friend3 (F3)

Friend3 is a leading social dApp where anyone can make friends and profits in the Web3 world. We're revolutionizing the social monetization landscape by offering customizable pay-per-group communities and introducing a decentralized donation mechanism, enabling passive income for all. This boosts direct financial incentives for content creators, thereby completing the creator economy's ecological loop.

Friend3 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Friend3 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Friend3 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Friend3 (F3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Friend3 (F3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Friend3 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Friend3 (F3) tokenoomika

Friend3 (F3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet F3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Friend3 (F3) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Friend3 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Friend3 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

F3 kohalike valuutade suhtes

Friend3 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Friend3 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Friend3 kohta Kui palju on Friend3 (F3) tänapäeval väärt? Reaalajas F3 hind USD on 0.0034 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune F3/USD hind? $ 0.0034 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind F3/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Friend3 turukapitalisatsioon? F3 turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on F3 ringlev varu? F3 ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim F3 (ATH) hind? F3 saavutab ATH hinna summas 0.1514870303257766 USD . Mis oli kõigi aegade F3 madalaim (ATL) hind? F3 nägi ATL hinda summas 0.001736935263798042 USD . Milline on F3 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine F3 kauplemismaht on $ 17.50K USD . Kas F3 sel aastal kõrgemale ka suundub? F3 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake F3 hinna ennustust

Friend3 (F3) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

