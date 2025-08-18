Friend3 (F3) reaalajas hind on $ 0.0034. Viimase 24 tunni jooksul F3 kaubeldud madalaim $ 0.00334 ja kõrgeim $ 0.00344 näitab aktiivset turu volatiivsust. F3kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1514870303257766 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001736935263798042.
Lüliajalise tootluse osas on F3 muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -1.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Friend3 (F3) – turuteave
BSC
Friend3 praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 17.50K 24 tunnise kauplemismahuga. F3 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.40M.
Friend3 (F3) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Friend3 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.0008
+30.76%
60 päeva
$ +0.00146
+75.25%
90 päeva
$ -0.00053
-13.49%
Friend3 Hinnamuutus täna
Täna registreeris F3 muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Friend3 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0008 (+30.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Friend3 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus F3 $ +0.00146 (+75.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Friend3 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00053 (-13.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Friend3 (F3) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Friend3 is a leading social dApp where anyone can make friends and profits in the Web3 world. We're revolutionizing the social monetization landscape by offering customizable pay-per-group communities and introducing a decentralized donation mechanism, enabling passive income for all. This boosts direct financial incentives for content creators, thereby completing the creator economy's ecological loop.
Friend3 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Friend3 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida F3 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Friend3 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Friend3 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Friend3 hinna ennustus (USD)
Kui palju on Friend3 (F3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Friend3 (F3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Friend3 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Friend3 (F3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet F3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Friend3 (F3) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Friend3 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Friend3 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.