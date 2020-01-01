Exverse (EXVG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Exverse (EXVG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Exverse (EXVG) teave Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace. Ametlik veebisait: https://exv.io/ Valge raamat: https://litepaper.exverse.io/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xBb7D61D2511fD2e63F02178ca9B663458Af9FC63 Ostke EXVG kohe!

Exverse (EXVG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Exverse (EXVG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 87.12K $ 87.12K $ 87.12K Koguvaru: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ringlev varu: $ 32.16M $ 32.16M $ 32.16M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.44607 $ 0.44607 $ 0.44607 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002697244643603645 $ 0.002697244643603645 $ 0.002697244643603645 Praegune hind: $ 0.002709 $ 0.002709 $ 0.002709 Lisateave Exverse (EXVG) hinna kohta

Exverse (EXVG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Exverse (EXVG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EXVG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EXVG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EXVG tokeni tokenoomikat, avastage EXVG tokeni reaalajas hinda!

Exverse (EXVG) hinna ajalugu EXVG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EXVG hinna ajalugu kohe!

EXVG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EXVG võiks suunduda? Meie EXVG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EXVG tokeni hinna ennustust kohe!

