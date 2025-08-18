Rohkem infot EXVG

EXVG Hinnainfo

EXVG Valge raamat

EXVG Ametlik veebisait

EXVG Tokenoomika

EXVG Hinnaprognoos

EXVG Ajalugu

EXVG – ostujuhend

EXVG-usaldusraha valuutakonverter

EXVG Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Exverse logo

Exverse hind(EXVG)

1 EXVG/USD reaalajas hind:

$0.002938
$0.002938$0.002938
-0.70%1D
USD
Exverse (EXVG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:40:05 (UTC+8)

Exverse (EXVG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002886
$ 0.002886$ 0.002886
24 h madal
$ 0.002994
$ 0.002994$ 0.002994
24 h kõrge

$ 0.002886
$ 0.002886$ 0.002886

$ 0.002994
$ 0.002994$ 0.002994

$ 0.16170033314868762
$ 0.16170033314868762$ 0.16170033314868762

$ 0.00291520199509675
$ 0.00291520199509675$ 0.00291520199509675

-0.45%

-0.70%

-16.15%

-16.15%

Exverse (EXVG) reaalajas hind on $ 0.002929. Viimase 24 tunni jooksul EXVG kaubeldud madalaim $ 0.002886 ja kõrgeim $ 0.002994 näitab aktiivset turu volatiivsust. EXVGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.16170033314868762 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00291520199509675.

Lüliajalise tootluse osas on EXVG muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -0.70% 24 tunni vältel -16.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Exverse (EXVG) – turuteave

No.2895

$ 94.20K
$ 94.20K$ 94.20K

$ 27.36K
$ 27.36K$ 27.36K

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

32.16M
32.16M 32.16M

400,000,000
400,000,000 400,000,000

400,000,000
400,000,000 400,000,000

8.04%

BSC

Exverse praegune turukapitalisatsioon on $ 94.20K $ 27.36K 24 tunnise kauplemismahuga. EXVG ringlev varu on 32.16M, mille koguvaru on 400000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.17M.

Exverse (EXVG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Exverse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00002071-0.70%
30 päeva$ -0.00092-23.91%
60 päeva$ -0.002273-43.70%
90 päeva$ -0.003049-51.01%
Exverse Hinnamuutus täna

Täna registreeris EXVG muutuse $ -0.00002071 (-0.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Exverse 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00092 (-23.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Exverse 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EXVG $ -0.002273 (-43.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Exverse 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003049 (-51.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Exverse (EXVG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Exverse hinnaajaloo lehte.

Mis on Exverse (EXVG)

Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace.

Exverse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Exverse investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EXVG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Exverse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Exverse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Exverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on Exverse (EXVG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Exverse (EXVG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Exverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Exverse hinna ennustust kohe!

Exverse (EXVG) tokenoomika

Exverse (EXVG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EXVG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Exverse (EXVG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Exverse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Exverse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EXVG kohalike valuutade suhtes

1 Exverse(EXVG)/VND
77.076635
1 Exverse(EXVG)/AUD
A$0.00448137
1 Exverse(EXVG)/GBP
0.00213817
1 Exverse(EXVG)/EUR
0.00248965
1 Exverse(EXVG)/USD
$0.002929
1 Exverse(EXVG)/MYR
RM0.01233109
1 Exverse(EXVG)/TRY
0.11947391
1 Exverse(EXVG)/JPY
¥0.430563
1 Exverse(EXVG)/ARS
ARS$3.79894229
1 Exverse(EXVG)/RUB
0.23358775
1 Exverse(EXVG)/INR
0.25631679
1 Exverse(EXVG)/IDR
Rp47.24192887
1 Exverse(EXVG)/KRW
4.06802952
1 Exverse(EXVG)/PHP
0.16563495
1 Exverse(EXVG)/EGP
￡E.0.14141212
1 Exverse(EXVG)/BRL
R$0.0158166
1 Exverse(EXVG)/CAD
C$0.00404202
1 Exverse(EXVG)/BDT
0.35569776
1 Exverse(EXVG)/NGN
4.49232446
1 Exverse(EXVG)/UAH
0.12070409
1 Exverse(EXVG)/VES
Bs0.395415
1 Exverse(EXVG)/CLP
$2.823556
1 Exverse(EXVG)/PKR
Rs0.82972712
1 Exverse(EXVG)/KZT
1.58578989
1 Exverse(EXVG)/THB
฿0.0948996
1 Exverse(EXVG)/TWD
NT$0.08795787
1 Exverse(EXVG)/AED
د.إ0.01074943
1 Exverse(EXVG)/CHF
Fr0.0023432
1 Exverse(EXVG)/HKD
HK$0.02290478
1 Exverse(EXVG)/AMD
֏1.11963954
1 Exverse(EXVG)/MAD
.د.م0.02633171
1 Exverse(EXVG)/MXN
$0.05486017
1 Exverse(EXVG)/PLN
0.01066156
1 Exverse(EXVG)/RON
лв0.01265328
1 Exverse(EXVG)/SEK
kr0.02794266
1 Exverse(EXVG)/BGN
лв0.00489143
1 Exverse(EXVG)/HUF
Ft0.98950407
1 Exverse(EXVG)/CZK
0.06133326
1 Exverse(EXVG)/KWD
د.ك0.000893345
1 Exverse(EXVG)/ILS
0.00987073
1 Exverse(EXVG)/NOK
kr0.02978793
1 Exverse(EXVG)/NZD
$0.00492072

Exverse ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Exverse võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Exverse ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Exverse kohta

Kui palju on Exverse (EXVG) tänapäeval väärt?
Reaalajas EXVG hind USD on 0.002929 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EXVG/USD hind?
Praegune hind EXVG/USD on $ 0.002929. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Exverse turukapitalisatsioon?
EXVG turukapitalisatsioon on $ 94.20K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EXVG ringlev varu?
EXVG ringlev varu on 32.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EXVG (ATH) hind?
EXVG saavutab ATH hinna summas 0.16170033314868762 USD.
Mis oli kõigi aegade EXVG madalaim (ATL) hind?
EXVG nägi ATL hinda summas 0.00291520199509675 USD.
Milline on EXVG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EXVG kauplemismaht on $ 27.36K USD.
Kas EXVG sel aastal kõrgemale ka suundub?
EXVG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EXVG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:40:05 (UTC+8)

Exverse (EXVG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

EXVG/USD kalkulaator

Summa

EXVG
EXVG
USD
USD

1 EXVG = 0.002929 USD

Kauplemine: EXVG

EXVGUSDT
$0.002938
$0.002938$0.002938
-0.70%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu