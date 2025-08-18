Exverse (EXVG) reaalajas hind on $ 0.002929. Viimase 24 tunni jooksul EXVG kaubeldud madalaim $ 0.002886 ja kõrgeim $ 0.002994 näitab aktiivset turu volatiivsust. EXVGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.16170033314868762 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00291520199509675.
Lüliajalise tootluse osas on EXVG muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -0.70% 24 tunni vältel -16.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Exverse (EXVG) – turuteave
No.2895
$ 94.20K
$ 94.20K$ 94.20K
$ 27.36K
$ 27.36K$ 27.36K
$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M
32.16M
32.16M 32.16M
400,000,000
400,000,000 400,000,000
400,000,000
400,000,000 400,000,000
8.04%
BSC
Exverse praegune turukapitalisatsioon on $ 94.20K$ 27.36K 24 tunnise kauplemismahuga. EXVG ringlev varu on 32.16M, mille koguvaru on 400000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.17M.
Exverse (EXVG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Exverse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00002071
-0.70%
30 päeva
$ -0.00092
-23.91%
60 päeva
$ -0.002273
-43.70%
90 päeva
$ -0.003049
-51.01%
Exverse Hinnamuutus täna
Täna registreeris EXVG muutuse $ -0.00002071 (-0.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Exverse 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00092 (-23.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Exverse 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EXVG $ -0.002273 (-43.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Exverse 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003049 (-51.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Exverse (EXVG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace.
Exverse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Exverse investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EXVG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Exverse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Exverse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Exverse hinna ennustus (USD)
Kui palju on Exverse (EXVG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Exverse (EXVG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Exverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Exverse (EXVG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EXVG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Exverse (EXVG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Exverse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Exverse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.