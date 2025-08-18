Rohkem infot EXS

EX Sports hind(EXS)

1 EXS/USD reaalajas hind:

$0.00324
$0.00324$0.00324
0.00%1D
USD
EX Sports (EXS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:22:15 (UTC+8)

EX Sports (EXS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00248
$ 0.00248$ 0.00248
24 h madal
$ 0.00361
$ 0.00361$ 0.00361
24 h kõrge

$ 0.00248
$ 0.00248$ 0.00248

$ 0.00361
$ 0.00361$ 0.00361

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-40.99%

-40.99%

EX Sports (EXS) reaalajas hind on $ 0.00324. Viimase 24 tunni jooksul EXS kaubeldud madalaim $ 0.00248 ja kõrgeim $ 0.00361 näitab aktiivset turu volatiivsust. EXSkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on EXS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -40.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EX Sports (EXS) – turuteave

--
----

$ 25.00K
$ 25.00K$ 25.00K

$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

EX Sports praegune turukapitalisatsioon on -- $ 25.00K 24 tunnise kauplemismahuga. EXS ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

EX Sports (EXS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse EX Sports tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00492-60.30%
60 päeva$ -0.0002-5.82%
90 päeva$ -0.00887-73.25%
EX Sports Hinnamuutus täna

Täna registreeris EXS muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

EX Sports 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00492 (-60.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

EX Sports 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EXS $ -0.0002 (-5.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

EX Sports 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00887 (-73.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada EX Sports (EXS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe EX Sports hinnaajaloo lehte.

Mis on EX Sports (EXS)

EX-Sports is a Web3 sports platform that's revolutionizing the world of niche sports. They combine mobile gaming, live streaming, and NFTs to create an ecosystem where athletes and fans can connect, compete, and earn rewards. Their mission is to enhance fan engagement and create new revenue streams for athletes by offering a unique ecosystem where users can connect, compete, and own a piece of the action.

EX Sports on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EX Sports investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EXS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse EX Sports kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EX Sports ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

EX Sports hinna ennustus (USD)

Kui palju on EX Sports (EXS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EX Sports (EXS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EX Sports nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EX Sports hinna ennustust kohe!

EX Sports (EXS) tokenoomika

EX Sports (EXS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EXS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

EX Sports (EXS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas EX Sports osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust EX Sports osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EXS kohalike valuutade suhtes

1 EX Sports(EXS)/VND
85.2606
1 EX Sports(EXS)/AUD
A$0.0049248
1 EX Sports(EXS)/GBP
0.0023652
1 EX Sports(EXS)/EUR
0.002754
1 EX Sports(EXS)/USD
$0.00324
1 EX Sports(EXS)/MYR
RM0.0136404
1 EX Sports(EXS)/TRY
0.1321596
1 EX Sports(EXS)/JPY
¥0.47628
1 EX Sports(EXS)/ARS
ARS$4.2023124
1 EX Sports(EXS)/RUB
0.2582604
1 EX Sports(EXS)/INR
0.2835324
1 EX Sports(EXS)/IDR
Rp52.2580572
1 EX Sports(EXS)/KRW
4.4999712
1 EX Sports(EXS)/PHP
0.183222
1 EX Sports(EXS)/EGP
￡E.0.1563624
1 EX Sports(EXS)/BRL
R$0.017496
1 EX Sports(EXS)/CAD
C$0.0044712
1 EX Sports(EXS)/BDT
0.3934656
1 EX Sports(EXS)/NGN
4.9693176
1 EX Sports(EXS)/UAH
0.1335204
1 EX Sports(EXS)/VES
Bs0.4374
1 EX Sports(EXS)/CLP
$3.12336
1 EX Sports(EXS)/PKR
Rs0.9178272
1 EX Sports(EXS)/KZT
1.7541684
1 EX Sports(EXS)/THB
฿0.104652
1 EX Sports(EXS)/TWD
NT$0.0972972
1 EX Sports(EXS)/AED
د.إ0.0118908
1 EX Sports(EXS)/CHF
Fr0.002592
1 EX Sports(EXS)/HKD
HK$0.0253368
1 EX Sports(EXS)/AMD
֏1.2385224
1 EX Sports(EXS)/MAD
.د.م0.0291276
1 EX Sports(EXS)/MXN
$0.0611388
1 EX Sports(EXS)/PLN
0.0117936
1 EX Sports(EXS)/RON
лв0.0139968
1 EX Sports(EXS)/SEK
kr0.030942
1 EX Sports(EXS)/BGN
лв0.0054108
1 EX Sports(EXS)/HUF
Ft1.093824
1 EX Sports(EXS)/CZK
0.067716
1 EX Sports(EXS)/KWD
د.ك0.0009882
1 EX Sports(EXS)/ILS
0.0109188
1 EX Sports(EXS)/NOK
kr0.0330156
1 EX Sports(EXS)/NZD
$0.0054432

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest EX Sports võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EX Sports kohta

Kui palju on EX Sports (EXS) tänapäeval väärt?
Reaalajas EXS hind USD on 0.00324 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EXS/USD hind?
Praegune hind EXS/USD on $ 0.00324. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EX Sports turukapitalisatsioon?
EXS turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EXS ringlev varu?
EXS ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EXS (ATH) hind?
EXS saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade EXS madalaim (ATL) hind?
EXS nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on EXS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EXS kauplemismaht on $ 25.00K USD.
Kas EXS sel aastal kõrgemale ka suundub?
EXS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EXS hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:22:15 (UTC+8)

