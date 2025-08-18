Rohkem infot EXPERT

EXPERT MONEY hind(EXPERT)

1 EXPERT/USD reaalajas hind:

$0.000799
0.00%1D
USD
EXPERT MONEY (EXPERT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:09:26 (UTC+8)

EXPERT MONEY (EXPERT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000768
24 h madal
$ 0.000801
24 h kõrge

$ 0.000768
$ 0.000801
$ 0.004612809327356288
$ 0.00011434932952296
+1.00%

0.00%

+6.09%

+6.09%

EXPERT MONEY (EXPERT) reaalajas hind on $ 0.000801. Viimase 24 tunni jooksul EXPERT kaubeldud madalaim $ 0.000768 ja kõrgeim $ 0.000801 näitab aktiivset turu volatiivsust. EXPERTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.004612809327356288 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00011434932952296.

Lüliajalise tootluse osas on EXPERT muutunud +1.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +6.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EXPERT MONEY (EXPERT) – turuteave

No.2326

$ 584.72K
$ 47.95K
$ 801.00K
729.99M
1,000,000,000
729,991,258.666842
72.99%

SOL

EXPERT MONEY praegune turukapitalisatsioon on $ 584.72K $ 47.95K 24 tunnise kauplemismahuga. EXPERT ringlev varu on 729.99M, mille koguvaru on 729991258.666842. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 801.00K.

EXPERT MONEY (EXPERT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse EXPERT MONEY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.000024+3.08%
60 päeva$ +0.000013+1.64%
90 päeva$ -0.000357-30.83%
EXPERT MONEY Hinnamuutus täna

Täna registreeris EXPERT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

EXPERT MONEY 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000024 (+3.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

EXPERT MONEY 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EXPERT $ +0.000013 (+1.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

EXPERT MONEY 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000357 (-30.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada EXPERT MONEY (EXPERT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe EXPERT MONEY hinnaajaloo lehte.

Mis on EXPERT MONEY (EXPERT)

World's First Youtube Community Token.

EXPERT MONEY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EXPERT MONEY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EXPERT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse EXPERT MONEY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EXPERT MONEY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

EXPERT MONEY hinna ennustus (USD)

Kui palju on EXPERT MONEY (EXPERT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EXPERT MONEY (EXPERT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EXPERT MONEY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EXPERT MONEY hinna ennustust kohe!

EXPERT MONEY (EXPERT) tokenoomika

EXPERT MONEY (EXPERT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EXPERT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

EXPERT MONEY (EXPERT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas EXPERT MONEY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust EXPERT MONEY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EXPERT kohalike valuutade suhtes

1 EXPERT MONEY(EXPERT)/VND
21.078315
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/AUD
A$0.00121752
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/GBP
0.00058473
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/EUR
0.00068085
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/USD
$0.000801
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/MYR
RM0.00337221
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/TRY
0.03267279
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/JPY
¥0.117747
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/ARS
ARS$1.03890501
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/RUB
0.06384771
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/INR
0.07009551
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/IDR
Rp12.91935303
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/KRW
1.11249288
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/PHP
0.04529655
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/EGP
￡E.0.03865626
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/BRL
R$0.0043254
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/CAD
C$0.00110538
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/BDT
0.09727344
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/NGN
1.22852574
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/UAH
0.03300921
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/VES
Bs0.108135
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/CLP
$0.772164
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/PKR
Rs0.22690728
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/KZT
0.43366941
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/THB
฿0.0258723
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/TWD
NT$0.02405403
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/AED
د.إ0.00293967
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/CHF
Fr0.0006408
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/HKD
HK$0.00626382
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/AMD
֏0.30619026
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/MAD
.د.م0.00720099
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/MXN
$0.01511487
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/PLN
0.00291564
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/RON
лв0.00346032
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/SEK
kr0.00764955
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/BGN
лв0.00133767
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/HUF
Ft0.2704176
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/CZK
0.0167409
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/KWD
د.ك0.000244305
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/ILS
0.00269937
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/NOK
kr0.00816219
1 EXPERT MONEY(EXPERT)/NZD
$0.00134568

EXPERT MONEY ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest EXPERT MONEY võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse EXPERT MONEY ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EXPERT MONEY kohta

Kui palju on EXPERT MONEY (EXPERT) tänapäeval väärt?
Reaalajas EXPERT hind USD on 0.000801 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EXPERT/USD hind?
Praegune hind EXPERT/USD on $ 0.000801. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EXPERT MONEY turukapitalisatsioon?
EXPERT turukapitalisatsioon on $ 584.72K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EXPERT ringlev varu?
EXPERT ringlev varu on 729.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EXPERT (ATH) hind?
EXPERT saavutab ATH hinna summas 0.004612809327356288 USD.
Mis oli kõigi aegade EXPERT madalaim (ATL) hind?
EXPERT nägi ATL hinda summas 0.00011434932952296 USD.
Milline on EXPERT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EXPERT kauplemismaht on $ 47.95K USD.
Kas EXPERT sel aastal kõrgemale ka suundub?
EXPERT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EXPERT hinna ennustust.
EXPERT MONEY (EXPERT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

