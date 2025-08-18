EXPERT MONEY (EXPERT) reaalajas hind on $ 0.000801. Viimase 24 tunni jooksul EXPERT kaubeldud madalaim $ 0.000768 ja kõrgeim $ 0.000801 näitab aktiivset turu volatiivsust. EXPERTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.004612809327356288 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00011434932952296.
Lüliajalise tootluse osas on EXPERT muutunud +1.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +6.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
EXPERT MONEY (EXPERT) – turuteave
No.2326
$ 584.72K
$ 584.72K$ 584.72K
$ 47.95K
$ 47.95K$ 47.95K
$ 801.00K
$ 801.00K$ 801.00K
729.99M
729.99M 729.99M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
729,991,258.666842
729,991,258.666842 729,991,258.666842
72.99%
SOL
EXPERT MONEY praegune turukapitalisatsioon on $ 584.72K$ 47.95K 24 tunnise kauplemismahuga. EXPERT ringlev varu on 729.99M, mille koguvaru on 729991258.666842. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 801.00K.
EXPERT MONEY (EXPERT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse EXPERT MONEY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.000024
+3.08%
60 päeva
$ +0.000013
+1.64%
90 päeva
$ -0.000357
-30.83%
EXPERT MONEY Hinnamuutus täna
Täna registreeris EXPERT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
EXPERT MONEY 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000024 (+3.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
EXPERT MONEY 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EXPERT $ +0.000013 (+1.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
EXPERT MONEY 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000357 (-30.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada EXPERT MONEY (EXPERT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
EXPERT MONEY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EXPERT MONEY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EXPERT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse EXPERT MONEY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EXPERT MONEY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
EXPERT MONEY hinna ennustus (USD)
Kui palju on EXPERT MONEY (EXPERT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EXPERT MONEY (EXPERT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EXPERT MONEY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
EXPERT MONEY (EXPERT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EXPERT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
EXPERT MONEY (EXPERT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas EXPERT MONEY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust EXPERT MONEY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.