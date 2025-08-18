Rohkem infot EWT

Energy Web

Energy Web hind (EWT)

1 EWT/USD reaalajas hind: $1.387

Energy Web (EWT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:39:58 (UTC+8)

Energy Web (EWT) hinna teave (USD)

Energy Web (EWT) reaalajas hind on $ 1.386. Viimase 24 tunni jooksul EWT kaubeldud madalaim $ 1.385 ja kõrgeim $ 1.469 näitab aktiivset turu volatiivsust. EWTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 22.22484866 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.500832477028.

Lüliajalise tootluse osas on EWT muutunud -0.86% viimase tunni jooksul, -4.47% 24 tunni vältel -11.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Energy Web (EWT) – turuteave

Energy Web praegune turukapitalisatsioon on $ 41.67M $ 101.25K 24 tunnise kauplemismahuga. EWT ringlev varu on 30.06M, mille koguvaru on 83261028.55492966. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 138.60M.

Energy Web (EWT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Energy Web tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0649-4.47%
30 päeva$ -0.331-19.28%
60 päeva$ +0.144+11.59%
90 päeva$ +0.007+0.50%
Energy Web Hinnamuutus täna

Täna registreeris EWT muutuse $ -0.0649 (-4.47%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Energy Web 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.331 (-19.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Energy Web 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EWT $ +0.144 (+11.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Energy Web 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.007 (+0.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Energy Web (EWT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Energy Web hinnaajaloo lehte.

Mis on Energy Web (EWT)

Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.

Energy Web on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Energy Web investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EWT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Energy Web kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Energy Web ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Energy Web hinna ennustus (USD)

Kui palju on Energy Web (EWT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Energy Web (EWT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Energy Web nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Energy Web hinna ennustust kohe!

Energy Web (EWT) tokenoomika

Energy Web (EWT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EWT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Energy Web (EWT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Energy Web osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Energy Web osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Energy Web ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Energy Web võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Energy Web ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Energy Web kohta

Kui palju on Energy Web (EWT) tänapäeval väärt?
Reaalajas EWT hind USD on 1.386 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EWT/USD hind?
Praegune hind EWT/USD on $ 1.386. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Energy Web turukapitalisatsioon?
EWT turukapitalisatsioon on $ 41.67M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EWT ringlev varu?
EWT ringlev varu on 30.06M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EWT (ATH) hind?
EWT saavutab ATH hinna summas 22.22484866 USD.
Mis oli kõigi aegade EWT madalaim (ATL) hind?
EWT nägi ATL hinda summas 0.500832477028 USD.
Milline on EWT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EWT kauplemismaht on $ 101.25K USD.
Kas EWT sel aastal kõrgemale ka suundub?
EWT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EWT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:39:58 (UTC+8)

Energy Web (EWT) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

