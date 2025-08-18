Energy Web (EWT) reaalajas hind on $ 1.386. Viimase 24 tunni jooksul EWT kaubeldud madalaim $ 1.385 ja kõrgeim $ 1.469 näitab aktiivset turu volatiivsust. EWTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 22.22484866 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.500832477028.
Lüliajalise tootluse osas on EWT muutunud -0.86% viimase tunni jooksul, -4.47% 24 tunni vältel -11.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Energy Web (EWT) – turuteave
No.624
$ 41.67M
$ 41.67M$ 41.67M
$ 101.25K
$ 101.25K$ 101.25K
$ 138.60M
$ 138.60M$ 138.60M
30.06M
30.06M 30.06M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
83,261,028.55492966
83,261,028.55492966 83,261,028.55492966
30.06%
EWT
Energy Web praegune turukapitalisatsioon on $ 41.67M$ 101.25K 24 tunnise kauplemismahuga. EWT ringlev varu on 30.06M, mille koguvaru on 83261028.55492966. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 138.60M.
Energy Web (EWT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Energy Web tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0649
-4.47%
30 päeva
$ -0.331
-19.28%
60 päeva
$ +0.144
+11.59%
90 päeva
$ +0.007
+0.50%
Energy Web Hinnamuutus täna
Täna registreeris EWT muutuse $ -0.0649 (-4.47%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Energy Web 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.331 (-19.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Energy Web 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EWT $ +0.144 (+11.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Energy Web 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.007 (+0.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Energy Web (EWT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.
Energy Web on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Energy Web investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EWT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Energy Web kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Energy Web ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Energy Web hinna ennustus (USD)
Kui palju on Energy Web (EWT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Energy Web (EWT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Energy Web nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Energy Web (EWT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EWT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Energy Web (EWT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Energy Web osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Energy Web osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.