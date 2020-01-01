Devomon (EVO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Devomon (EVO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Devomon (EVO) teave Devomon is a premier anime-inspired brand built using blockchain technology to offer gamers the ability to own their in-game assets. Offering seamless integration of web3 elements, Devomon will act as a bridge between the web2 and web3 worlds. Ametlik veebisait: https://www.devomon.io Valge raamat: https://whitepaper.devomon.io Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xf2b688b2201979d44fdf18d1d8c641305cf560ba Ostke EVO kohe!

Devomon (EVO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Devomon (EVO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 443.20K $ 443.20K $ 443.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.027877 $ 0.027877 $ 0.027877 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000107117389942134 $ 0.000107117389942134 $ 0.000107117389942134 Praegune hind: $ 0.0001108 $ 0.0001108 $ 0.0001108 Lisateave Devomon (EVO) hinna kohta

Devomon (EVO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Devomon (EVO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EVO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EVO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EVO tokeni tokenoomikat, avastage EVO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EVO Kas olete huvitatud Devomon (EVO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EVO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas EVO MEXC-ist osta!

Devomon (EVO) hinna ajalugu EVO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EVO hinna ajalugu kohe!

EVO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EVO võiks suunduda? Meie EVO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EVO tokeni hinna ennustust kohe!

