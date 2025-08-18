Devomon (EVO) reaalajas hind on $ 0.0001103. Viimase 24 tunni jooksul EVO kaubeldud madalaim $ 0.0001103 ja kõrgeim $ 0.0001381 näitab aktiivset turu volatiivsust. EVOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.016960768467702392 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000107117389942134.
Lüliajalise tootluse osas on EVO muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -9.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Devomon (EVO) – turuteave
Devomon praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 223.69 24 tunnise kauplemismahuga. EVO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 4000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 441.20K.
Devomon (EVO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Devomon tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0000629
-36.32%
60 päeva
$ -0.0000819
-42.62%
90 päeva
$ -0.0004131
-78.93%
Devomon Hinnamuutus täna
Täna registreeris EVO muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Devomon 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000629 (-36.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Devomon 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EVO $ -0.0000819 (-42.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Devomon 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0004131 (-78.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Devomon (EVO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Devomon is a premier anime-inspired brand built using blockchain technology to offer gamers the ability to own their in-game assets. Offering seamless integration of web3 elements, Devomon will act as a bridge between the web2 and web3 worlds.
Devomon on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EVO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Devomon ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Devomon hinna ennustus (USD)
Kui palju on Devomon (EVO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Devomon (EVO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Devomon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Devomon (EVO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EVO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Devomon (EVO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Devomon osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Devomon osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.