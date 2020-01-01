Everscale (EVER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Everscale (EVER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Everscale (EVER) teave Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains. Ametlik veebisait: https://everscale.network Valge raamat: https://docs.everscale.network/ Plokiahela Explorer: https://everscan.io/ Ostke EVER kohe!

Everscale (EVER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Everscale (EVER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.63M $ 14.63M $ 14.63M Koguvaru: $ 2.12B $ 2.12B $ 2.12B Ringlev varu: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.61M $ 15.61M $ 15.61M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.5013 $ 0.5013 $ 0.5013 Kõigi aegade madalaim: $ 0.006523753672230483 $ 0.006523753672230483 $ 0.006523753672230483 Praegune hind: $ 0.00737 $ 0.00737 $ 0.00737 Lisateave Everscale (EVER) hinna kohta

Everscale (EVER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Everscale (EVER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EVER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EVER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EVER tokeni tokenoomikat, avastage EVER tokeni reaalajas hinda!

Everscale (EVER) hinna ajalugu EVER hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EVER hinna ajalugu kohe!

EVER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EVER võiks suunduda? Meie EVER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EVER tokeni hinna ennustust kohe!

