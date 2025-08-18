Rohkem infot EVER

Everscale hind(EVER)

1 EVER/USD reaalajas hind:

$0.00779
$0.00779$0.00779
0.00%1D
USD
Everscale (EVER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:09:10 (UTC+8)

Everscale (EVER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00752
$ 0.00752$ 0.00752
24 h madal
$ 0.00853
$ 0.00853$ 0.00853
24 h kõrge

$ 0.00752
$ 0.00752$ 0.00752

$ 0.00853
$ 0.00853$ 0.00853

$ 1.69952867
$ 1.69952867$ 1.69952867

$ 0.006523753672230483
$ 0.006523753672230483$ 0.006523753672230483

+0.64%

0.00%

-20.52%

-20.52%

Everscale (EVER) reaalajas hind on $ 0.00779. Viimase 24 tunni jooksul EVER kaubeldud madalaim $ 0.00752 ja kõrgeim $ 0.00853 näitab aktiivset turu volatiivsust. EVERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.69952867 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006523753672230483.

Lüliajalise tootluse osas on EVER muutunud +0.64% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -20.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Everscale (EVER) – turuteave

No.959

$ 15.47M
$ 15.47M$ 15.47M

$ 45.21K
$ 45.21K$ 45.21K

$ 16.50M
$ 16.50M$ 16.50M

1.99B
1.99B 1.99B

2,117,524,486
2,117,524,486 2,117,524,486

FREETON

Everscale praegune turukapitalisatsioon on $ 15.47M $ 45.21K 24 tunnise kauplemismahuga. EVER ringlev varu on 1.99B, mille koguvaru on 2117524486. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Everscale (EVER) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Everscale tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00391-33.42%
60 päeva$ -0.00324-29.38%
90 päeva$ -0.01228-61.19%
Everscale Hinnamuutus täna

Täna registreeris EVER muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Everscale 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00391 (-33.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Everscale 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EVER $ -0.00324 (-29.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Everscale 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01228 (-61.19%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Everscale (EVER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Everscale hinnaajaloo lehte.

Mis on Everscale (EVER)

Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains.

Everscale on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Everscale investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EVER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Everscale kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Everscale ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Everscale hinna ennustus (USD)

Kui palju on Everscale (EVER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Everscale (EVER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Everscale nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Everscale hinna ennustust kohe!

Everscale (EVER) tokenoomika

Everscale (EVER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EVER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Everscale (EVER) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Everscale osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Everscale osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EVER kohalike valuutade suhtes

1 Everscale(EVER)/VND
204.99385
1 Everscale(EVER)/AUD
A$0.0118408
1 Everscale(EVER)/GBP
0.0056867
1 Everscale(EVER)/EUR
0.0066215
1 Everscale(EVER)/USD
$0.00779
1 Everscale(EVER)/MYR
RM0.0327959
1 Everscale(EVER)/TRY
0.3177541
1 Everscale(EVER)/JPY
¥1.14513
1 Everscale(EVER)/ARS
ARS$10.1037079
1 Everscale(EVER)/RUB
0.6209409
1 Everscale(EVER)/INR
0.6817029
1 Everscale(EVER)/IDR
Rp125.6451437
1 Everscale(EVER)/KRW
10.8193752
1 Everscale(EVER)/PHP
0.4405245
1 Everscale(EVER)/EGP
￡E.0.3759454
1 Everscale(EVER)/BRL
R$0.042066
1 Everscale(EVER)/CAD
C$0.0107502
1 Everscale(EVER)/BDT
0.9460176
1 Everscale(EVER)/NGN
11.9478346
1 Everscale(EVER)/UAH
0.3210259
1 Everscale(EVER)/VES
Bs1.05165
1 Everscale(EVER)/CLP
$7.50956
1 Everscale(EVER)/PKR
Rs2.2067512
1 Everscale(EVER)/KZT
4.2175839
1 Everscale(EVER)/THB
฿0.251617
1 Everscale(EVER)/TWD
NT$0.2339337
1 Everscale(EVER)/AED
د.إ0.0285893
1 Everscale(EVER)/CHF
Fr0.006232
1 Everscale(EVER)/HKD
HK$0.0609178
1 Everscale(EVER)/AMD
֏2.9778054
1 Everscale(EVER)/MAD
.د.م0.0700321
1 Everscale(EVER)/MXN
$0.1469973
1 Everscale(EVER)/PLN
0.0283556
1 Everscale(EVER)/RON
лв0.0336528
1 Everscale(EVER)/SEK
kr0.0743945
1 Everscale(EVER)/BGN
лв0.0130093
1 Everscale(EVER)/HUF
Ft2.629904
1 Everscale(EVER)/CZK
0.162811
1 Everscale(EVER)/KWD
د.ك0.00237595
1 Everscale(EVER)/ILS
0.0262523
1 Everscale(EVER)/NOK
kr0.0793801
1 Everscale(EVER)/NZD
$0.0130872

Everscale ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Everscale võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Everscale ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Everscale kohta

Kui palju on Everscale (EVER) tänapäeval väärt?
Reaalajas EVER hind USD on 0.00779 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EVER/USD hind?
Praegune hind EVER/USD on $ 0.00779. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Everscale turukapitalisatsioon?
EVER turukapitalisatsioon on $ 15.47M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EVER ringlev varu?
EVER ringlev varu on 1.99B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EVER (ATH) hind?
EVER saavutab ATH hinna summas 1.69952867 USD.
Mis oli kõigi aegade EVER madalaim (ATL) hind?
EVER nägi ATL hinda summas 0.006523753672230483 USD.
Milline on EVER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EVER kauplemismaht on $ 45.21K USD.
Kas EVER sel aastal kõrgemale ka suundub?
EVER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EVER hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:09:10 (UTC+8)

Everscale (EVER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

