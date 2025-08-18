Everscale (EVER) reaalajas hind on $ 0.00779. Viimase 24 tunni jooksul EVER kaubeldud madalaim $ 0.00752 ja kõrgeim $ 0.00853 näitab aktiivset turu volatiivsust. EVERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.69952867 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006523753672230483.
Lüliajalise tootluse osas on EVER muutunud +0.64% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -20.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Everscale (EVER) – turuteave
No.959
$ 15.47M
$ 45.21K
$ 16.50M
1.99B
2,117,524,486
Everscale praegune turukapitalisatsioon on $ 15.47M$ 45.21K 24 tunnise kauplemismahuga. EVER ringlev varu on 1.99B, mille koguvaru on 2117524486. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Everscale (EVER) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Everscale tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00391
-33.42%
60 päeva
$ -0.00324
-29.38%
90 päeva
$ -0.01228
-61.19%
Everscale Hinnamuutus täna
Täna registreeris EVER muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Everscale 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00391 (-33.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Everscale 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EVER $ -0.00324 (-29.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Everscale 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01228 (-61.19%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Everscale (EVER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains.
Everscale on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Everscale investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EVER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Everscale kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Everscale ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Everscale hinna ennustus (USD)
Kui palju on Everscale (EVER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Everscale (EVER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Everscale nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Everscale (EVER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EVER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Everscale (EVER) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Everscale osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Everscale osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.