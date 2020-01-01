EVDC Network (EVDC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EVDC Network (EVDC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EVDC Network (EVDC) teave The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens. Ametlik veebisait: https://evdc.network/ Valge raamat: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0599/2402/1432/files/EVDC_ROADMAP_22-23.pdf?v=1672096492 Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x93749e69560efe1ad6661903e47df538492c50a4 Ostke EVDC kohe!

EVDC Network (EVDC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EVDC Network (EVDC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.47M $ 5.47M $ 5.47M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000093 $ 0.000093 $ 0.000093 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00002736 $ 0.00002736 $ 0.00002736 Lisateave EVDC Network (EVDC) hinna kohta

EVDC Network (EVDC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EVDC Network (EVDC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EVDC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EVDC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EVDC tokeni tokenoomikat, avastage EVDC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EVDC Kas olete huvitatud EVDC Network (EVDC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EVDC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas EVDC MEXC-ist osta!

EVDC Network (EVDC) hinna ajalugu EVDC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EVDC hinna ajalugu kohe!

EVDC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EVDC võiks suunduda? Meie EVDC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EVDC tokeni hinna ennustust kohe!

