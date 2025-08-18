EVDC Network (EVDC) reaalajas hind on $ 0.00002886. Viimase 24 tunni jooksul EVDC kaubeldud madalaim $ 0.00002831 ja kõrgeim $ 0.00002886 näitab aktiivset turu volatiivsust. EVDCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000167921927544341 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on EVDC muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -9.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
EVDC Network (EVDC) – turuteave
No.3686
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 1.41K
$ 1.41K$ 1.41K
$ 5.77M
$ 5.77M$ 5.77M
0.00
0.00 0.00
200,000,000,000
200,000,000,000 200,000,000,000
BSC
EVDC Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 1.41K 24 tunnise kauplemismahuga. EVDC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 200000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
EVDC Network (EVDC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse EVDC Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00001594
-35.59%
60 päeva
$ +0.00000742
+34.60%
90 päeva
$ +0.00000882
+44.01%
EVDC Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris EVDC muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
EVDC Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00001594 (-35.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
EVDC Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EVDC $ +0.00000742 (+34.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
EVDC Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000882 (+44.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada EVDC Network (EVDC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens.
EVDC Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EVDC Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EVDC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse EVDC Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EVDC Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
EVDC Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on EVDC Network (EVDC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EVDC Network (EVDC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EVDC Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
EVDC Network (EVDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EVDC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
EVDC Network (EVDC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas EVDC Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust EVDC Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.