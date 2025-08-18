Rohkem infot EVDC

EVDC Network hind(EVDC)

1 EVDC/USD reaalajas hind:

$0.00002886
$0.00002886$0.00002886
0.00%1D
USD
EVDC Network (EVDC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:09:03 (UTC+8)

EVDC Network (EVDC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00002831
$ 0.00002831$ 0.00002831
24 h madal
$ 0.00002886
$ 0.00002886$ 0.00002886
24 h kõrge

$ 0.00002831
$ 0.00002831$ 0.00002831

$ 0.00002886
$ 0.00002886$ 0.00002886

$ 0.000167921927544341
$ 0.000167921927544341$ 0.000167921927544341

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

-9.16%

-9.16%

EVDC Network (EVDC) reaalajas hind on $ 0.00002886. Viimase 24 tunni jooksul EVDC kaubeldud madalaim $ 0.00002831 ja kõrgeim $ 0.00002886 näitab aktiivset turu volatiivsust. EVDCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000167921927544341 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on EVDC muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -9.16% viimase 7 päeva jooksul.

EVDC Network (EVDC) – turuteave

No.3686

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.41K
$ 1.41K$ 1.41K

$ 5.77M
$ 5.77M$ 5.77M

0.00
0.00 0.00

200,000,000,000
200,000,000,000 200,000,000,000

BSC

EVDC Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 1.41K 24 tunnise kauplemismahuga. EVDC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 200000000000.

EVDC Network (EVDC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse EVDC Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00001594-35.59%
60 päeva$ +0.00000742+34.60%
90 päeva$ +0.00000882+44.01%
EVDC Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris EVDC muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

EVDC Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00001594 (-35.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

EVDC Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EVDC $ +0.00000742 (+34.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

EVDC Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000882 (+44.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada EVDC Network (EVDC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe EVDC Network hinnaajaloo lehte.

Mis on EVDC Network (EVDC)

The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens.

EVDC Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EVDC Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EVDC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse EVDC Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EVDC Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

EVDC Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on EVDC Network (EVDC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EVDC Network (EVDC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EVDC Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EVDC Network hinna ennustust kohe!

EVDC Network (EVDC) tokenoomika

EVDC Network (EVDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EVDC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

EVDC Network (EVDC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas EVDC Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust EVDC Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EVDC kohalike valuutade suhtes

1 EVDC Network(EVDC)/VND
0.7594509
1 EVDC Network(EVDC)/AUD
A$0.0000438672
1 EVDC Network(EVDC)/GBP
0.0000210678
1 EVDC Network(EVDC)/EUR
0.000024531
1 EVDC Network(EVDC)/USD
$0.00002886
1 EVDC Network(EVDC)/MYR
RM0.0001215006
1 EVDC Network(EVDC)/TRY
0.0011771994
1 EVDC Network(EVDC)/JPY
¥0.00424242
1 EVDC Network(EVDC)/ARS
ARS$0.0374317086
1 EVDC Network(EVDC)/RUB
0.0023004306
1 EVDC Network(EVDC)/INR
0.0025255386
1 EVDC Network(EVDC)/IDR
Rp0.4654838058
1 EVDC Network(EVDC)/KRW
0.0400830768
1 EVDC Network(EVDC)/PHP
0.001632033
1 EVDC Network(EVDC)/EGP
￡E.0.0013927836
1 EVDC Network(EVDC)/BRL
R$0.000155844
1 EVDC Network(EVDC)/CAD
C$0.0000398268
1 EVDC Network(EVDC)/BDT
0.0035047584
1 EVDC Network(EVDC)/NGN
0.0442637364
1 EVDC Network(EVDC)/UAH
0.0011893206
1 EVDC Network(EVDC)/VES
Bs0.0038961
1 EVDC Network(EVDC)/CLP
$0.02782104
1 EVDC Network(EVDC)/PKR
Rs0.0081754608
1 EVDC Network(EVDC)/KZT
0.0156250926
1 EVDC Network(EVDC)/THB
฿0.000932178
1 EVDC Network(EVDC)/TWD
NT$0.0008666658
1 EVDC Network(EVDC)/AED
د.إ0.0001059162
1 EVDC Network(EVDC)/CHF
Fr0.000023088
1 EVDC Network(EVDC)/HKD
HK$0.0002256852
1 EVDC Network(EVDC)/AMD
֏0.0110320236
1 EVDC Network(EVDC)/MAD
.د.م0.0002594514
1 EVDC Network(EVDC)/MXN
$0.0005445882
1 EVDC Network(EVDC)/PLN
0.0001050504
1 EVDC Network(EVDC)/RON
лв0.0001246752
1 EVDC Network(EVDC)/SEK
kr0.000275613
1 EVDC Network(EVDC)/BGN
лв0.0000481962
1 EVDC Network(EVDC)/HUF
Ft0.009743136
1 EVDC Network(EVDC)/CZK
0.000603174
1 EVDC Network(EVDC)/KWD
د.ك0.0000088023
1 EVDC Network(EVDC)/ILS
0.0000972582
1 EVDC Network(EVDC)/NOK
kr0.0002940834
1 EVDC Network(EVDC)/NZD
$0.0000484848

EVDC Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest EVDC Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse EVDC Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EVDC Network kohta

Kui palju on EVDC Network (EVDC) tänapäeval väärt?
Reaalajas EVDC hind USD on 0.00002886 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EVDC/USD hind?
Praegune hind EVDC/USD on $ 0.00002886. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EVDC Network turukapitalisatsioon?
EVDC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EVDC ringlev varu?
EVDC ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EVDC (ATH) hind?
EVDC saavutab ATH hinna summas 0.000167921927544341 USD.
Mis oli kõigi aegade EVDC madalaim (ATL) hind?
EVDC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on EVDC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EVDC kauplemismaht on $ 1.41K USD.
Kas EVDC sel aastal kõrgemale ka suundub?
EVDC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EVDC hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:09:03 (UTC+8)

EVDC Network (EVDC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

EVDC/USD kalkulaator

Summa

EVDC
EVDC
USD
USD

1 EVDC = 0.00002886 USD

Kauplemine: EVDC

EVDCUSDT
$0.00002886
$0.00002886$0.00002886
0.00%

